Agencias

Los nacionalistas mantienen el poder en Bosnia-Herzegovina, según resultados preliminares

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Skopie, 4 oct (EFE).— Los tres partidos nacionalistas que dominan la política en Bosnia-Herzegovina se perfilan como los ganadores de las elecciones generales celebradas este domingo, según los resultados preliminares del recuento parcial de los votos, informó la Comisión Electoral del país balcánico.

En las elecciones por la presidencia tripartita del país, los actuales integrantes Denis Bećirovic, que ocupa el cargo como representante de la comunidad bosniaca (musulmana), y Zeljka Cvijanovic, en representación de los serbobosnios, lideran el recuento, junto con la candidata nacionalista croata Darijana Filipovic, que sustituiría a Zeljko Komsic.

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Becirovic se impone con el 38,03; Cvijanovic, con el 55,6 % y Filipovic, con el 48,19 %. EFE

(foto)(vídeo)

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