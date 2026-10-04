Lista Unida gana elecciones en Letonia y Andris Kulbergs lideraría el próximo Gobierno

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(Actualiza con el 90 % del conteo de los colegios electorales)

Juris Kazha

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Riga, 4 oct (EFE).- La victoria oficial de la conservadora Lista Unida (AS), liderada por el primer ministro saliente Andris Kulbergs, situaría a este político, que ha sorprendido con una exitosa campaña, como el futuro líder del Ejecutivo de Letonia, luego de imponerse en la víspera con una muy amplia mayoría en las elecciones generales de esta nación Báltica.

Según el recuento de los colegios electorales, que comenzó con tres horas de retraso por motivos técnicos, con el 90 % de las mesas escrutadas, la formación de Kulbergs se impone con el 35,54 % de los votos (246.342 sufragios) que le otorgan 41 curules en el Congreso.

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Una victoria aplastante que supera por mucho más del doble al partido populista y nacional-conservador Letonia Primero (LPV), que suma 92.515 votos (13,35 %) y le otorga 17 lugares en el Parlamento, en una cita con las urnas en la que estaban convocados unos 1,5 millones de letones y que tuvo una participación del 51,79 %.

Como tercera fuerza más votada aparece la agrupación socialconservadora Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL) que, con 80.784 votos (11,66 %), alcanza quince curules. Le sigue la nacional-conservadora Alianza Nacional (AN), que consigue once representantes en el Congreso, con 63.214 votos (9,12 %).

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Los socialdemócratas de Progresistas (P) quedaron relegados como quinta formación política, al sumar solo 48.002 votos (6,92 %) que les conceden nueve escaños; seguidos por la centrista Nueva Unidad (JV) que, con 42.080 sufragios (6.07 %), alcanza siete bancas parlamentarias.

Antes de su contundente victoria, Kulbergs anticipaba la posibilidad de gobernar con prioridades claras en el Ejecutivo.

"En el nuevo Gobierno, si tengo la oportunidad de liderarlo, la primera cosa (que hacer) ciertamente es el presupuesto", dijo el primer ministro, en unas declaraciones recogidas por la radiotelevisón pública de Letonia LSM.

Con el triunfo de AS, Kulbergs tiene asegurado el encargo del presidente letón, Edgars Rinkēvičs, para formar una coalición de Gobierno, algo para lo que podría apoyarse en AS y en JV, dado el rechazo de los nacional-conservadores a participar en un Ejecutivo con los socialdemócratas.

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En P, sin embargo, están "abiertos a participar en negociaciones para formar Gobierno", dijo a EFE Agnese Lāce, copresidenta de los socialdemócratas letones.

"Vemos que la gente quiere seguridad, quiere ver que el Estado emprenda otro rumbo, alejándonos de vivir únicamente de la deuda, y que pensemos también en cómo será nuestro país después, para nuestros hijos, y qué futuro tiene Letonia", planteó el político y empresario.

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Para Kulbergs y su partido, estos resultados son un éxito gigante pues su formación habría mejorado con creces el resultado logrado en los anteriores comicios, celebrados en 2022 y en los que AS consiguió un 11,14 % de los votos.

Parte del éxito lo explica el propio Kulbergs, percibido como un líder dinámico que publica constantemente sus actividades y reflexiones en las redes sociales y que ha convocado reuniones extraordinarias del Gobierno para abordar asuntos urgentes fuera del habitual ritmo del gabinete gubernamental.

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"Hace seis meses, la Lista Unida estaba muy lejos de donde se encuentra ahora. Sólo experimentó un repunte en sus índices de popularidad cuando Kulbergs se convirtió en primer ministro", señaló en unas declaraciones recogidas por la LSM Jānis Ikstens, profesor de la Universidad de Letonia.

Kulbergs venía, sin embargo, de encabezar una coalición interina formada después del colapso del Gobierno de la primera ministra Evika Siliņa, de JV.

Silina dimitió en mayo tras la decisión de ésta de destituir al entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, después de que un dron errante procedente de la guerra ruso-ucraniana impactara contra unos depósitos de combustible vacíos en la ciudad de Rēzekne, en el este de Letonia.

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El partido de Silina, que venía de ganar las pasadas elecciones generales, en 2022 y en las que consiguió un 19,19 % de los votos, se vio obligado a adoptar un papel modesto este sábado.

"No subimos los impuestos" pero "eso también ha tenido un costo", dijo sobre su gestión Silina, que reconoció que hubo "negociaciones complicadas dentro de la coalición y, quizá, la población se haya quedado con la sensación de que había muchas discusiones". EFE

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