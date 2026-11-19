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Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda las acusaciones de que Alice Huang, la empresaria china vinculada sentimentalmente al fundador de Nvidia, Jensen Huang, fuera una espía de Pekín y aseguró que nunca recibió confirmación de sus servicios de inteligencia sobre esas sospechas, durante una entrevista con la cadena Fox News.

"Me llegan informes a diario de que era una mujer, una mujer guapa, y que cualquier mujer guapa que viene de China es considerada una espía", afirmó Trump, quien cuestionó así las sospechas de espionaje y dijo que nadie había demostrado que Alice Huang trabajara para los servicios de inteligencia chinos.

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Sus declaraciones contradicen informaciones que apuntaban a que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había trasladado datos de inteligencia sobre el caso.

En la entrevista, Trump también defendió la importancia de conservar el talento de empresarios como Huang y Elon Musk, a quienes calificó de "genios", y lamentó la salida del fundador de Nvidia de la dirección de la compañía.

"Tenemos que cuidar a nuestros genios", afirmó el mandatario, quien destacó los avances de Musk en el desarrollo de cohetes reutilizables y aseguró que Huang estaba "diez años adelantado" en la tecnología de chips, en referencia al modelo Blackwell de Nvidia.

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Trump calificó de "tragedia" la salida del empresario y sostuvo que algunas personas no pueden ser reemplazadas, en medio de la polémica por las acusaciones de espionaje y el futuro de la dirección de Nvidia.

El presidente se encuentra en Shenzhen (China) para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene previsto reunirse este jueves con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.