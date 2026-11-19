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El portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, ha confirmado este jueves que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mantuvo anoche en la ciudad china de Shenzhen un encuentro bilateral de unos 30 minutos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el que la mandataria nipona trasladó la postura de Tokio sobre la detención de un periodista japonés en territorio ruso y otros asuntos bilaterales pendientes.

Kihara ha explicado que la reunión --la primera entre mandatarios de ambos países en siete años, celebrada tras la cena de bienvenida de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés)-- se produjo por acuerdo mutuo de ambas partes y permitió un intercambio de puntos de vista sobre el estado de las relaciones bilaterales.

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En concreto, el portavoz gubernamental ha precisado que Takaichi abordó con Putin la situación del periodista del diario 'Hokkaido Shimbun' detenido el pasado mes de octubre en la región de Sajalín, en el oeste del país, y trasladado posteriormente a un centro de detención en Moscú. El Gobierno ruso acusa al reportero de recoger información clasificada de efectivos militares precisamente en las disputadas Kuriles.

Durante dicha conversación entre los mandatarios se trató también la protección de las empresas japonesas que operan en Rusia y diversas cuestiones pendientes entre Tokio y Moscú, en las que además acordaron ambos líderes mantener abiertos los canales de comunicación en el futuro.

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Respecto a la cumbre trilateral que celebran este jueves en Shenzhen los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, Kihara ha declinado hacer valoraciones al tratarse de un encuentro entre terceros países, aunque ha subrayado que Japón mantiene una "comunicación muy estrecha" con Washington y que su alianza con Estados Unidos sigue siendo prioritaria.

Asimismo, el portavoz japonés ha aclarado que por el momento no hay nada cerrado sobre una eventual conversación telefónica entre Takaichi y Trump, y ha restado importancia a las especulaciones sobre el protocolo chino durante la recepción oficial de APEC, asegurando que Xi Jinping saludó y dio la bienvenida a la primera ministra japonesa en los mismos términos que al resto de líderes asistentes.

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