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Nueva Delhi, 19 nov (EFE).- Autoridades han evacuado a casi 50.000 personas y decretado el cierre temporal de escuelas ante la inminente llegada del ciclón Akvan al estado de Odisha, en la costa este de la India, prevista para el viernes.

"Estamos poniendo en funcionamiento más de 400 refugios de ciclón y, para mañana a las 2 de la tarde, comenzaremos a trasladar a las personas a dichos centros o a otros lugares seguros y elevados", informó a última hora el miércoles el jefe de Gobierno de Odisha, Mohan Charan Majhi, durante una rueda de prensa.

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Las autoridades estatales también decretaron el cierre de todas las escuelas en seis distritos donde se prevé una mayor afectación del 19 al 21 de noviembre, como medida de precaución para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Así mismo, el Gobierno de Odisha ha asignado 2,1 millones de dólares a 15 distritos para llevar a cabo operaciones de socorro y rescate, según reportó la agencia local PTI.

El ciclón Akvan, actualmente clasificado como "tormenta ciclónica severa", se encuentra en este momento en la bahía de Bengala, 530 kilómetros al sur de la ciudad costera de Gopalpur (Odisha), según el más reciente informe del Departamento Meteorológico de la India (IMD).

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"Es probable que se desplace hacia el norte-noroeste y atraviese las costas del norte de Andhra Pradesh y Yanam, así como las del sur de Odisha, entre Narsapur y Puri, cerca al este de Gopalpur, hacia el mediodía del 20 de noviembre de 2026, con una velocidad máxima sostenida del viento de 90-100 km/h y rachas de hasta 110 km/h", indicó el organismo en X en la mañana del jueves.

El nuevo ciclón llegaría apenas dos semanas después de Murasu, que golpeó Andhra Pradesh a comienzos de noviembre y provocó el naufragio de una embarcación pesquera con nueve tripulantes, cuyos cuerpos fueron recuperados tras varios días de búsqueda.

Días antes, el 28 de octubre, el ciclón Arnab también había golpeado la costa de Andhra Pradesh, dejando al menos cinco fallecidos y miles de hectáreas de cultivos afectadas.

La India suele afrontar ciclones tropicales en la bahía de Bengala entre abril y mayo, y nuevamente entre octubre y noviembre.

Sus sistemas de alerta temprana y evacuaciones masivas han permitido reducir las víctimas de estas tormentas, aunque el país continúa expuesto a episodios destructivos como el de 1999, cuando un ciclón golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos. EFE

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