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París 19 nov (EFE).- El peso de la electricidad en el consumo total de energía aumentará del 23 % en 2025 al 30 % en 2035 con las políticas programadas actualmente en el mundo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que considera factible subir hasta el 35 %, que es el objetivo en el que se trabaja en la COP31.

En su informe anual de perspectivas para el sector energético publicado este jueves, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el conflicto en Oriente Medio, y en particular el bloqueo intermitente del estrecho de Ormuz que está dificultando la salida de petróleo y de gas del golfo Pérsico va a acelerar la electrificación, en especial en países importadores de hidrocarburos.

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En concreto, esa electrificación será un punto porcentual más elevado en 2035 que el que se hubiera dado sin esa crisis, simplemente teniendo en cuenta los cambios de políticas aprobados y programados por ahora.

En las regiones importadoras de gas y petróleo, la electrificación alcanzará el 38 % en ese horizonte, lo que significa dos puntos porcentuales más que si no hubieran existido los impactos derivados de la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha tenido como consecuencia una menor disponibilidad de hidrocarburos en el mercado y unos precios mucho más elevados.

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En cualquier caso, los autores de estudio señalan que en el escenario que conduciría a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, el peso relativo de la electricidad progresaría hasta el 35 % en 2035.

Es decir, coincidiría con la meta que se está negociando en la COP31 de Antalya a iniciativa de la presidencia turco-australiana.

La AIE ha estimado que, con las tecnologías disponibles en 2025 y con los precios de la energía que había entonces, el proceso de electrificación resultaba rentable para llegar a un 33 % en 2035.

Según ese análisis, con las condiciones del pasado año se podría en ese horizonte electrificar casi la mitad del transporte por carretera que ahora utiliza combustibles fósiles, en torno a la mitad del consumo de esos mismos utilizados para calefacción de espacios y un tercio de los empleados para necesidades industriales para calentar a temperaturas bajas o medias.

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La AIE recuerda que desde 2019 la demanda eléctrica global ha estado creciendo a un ritmo del 3,3 % anual, superior al de la economía (2,9 %), con lo que duplica con creces el de la demanda total de energía (1,5 %).

Esa rápida progresión se explica para cubrir las necesidades de industrias avanzadas y de la inteligencia artificial, por el fuerte tirón de ventas de equipamiento eléctrico como el aire acondicionado y por el despliegue de nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos y las bombas de calor en servicios (la movilidad y la calefacción) que anteriormente consumían sobre todo hidrocarburos.

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En el caso de los vehículos eléctricos, la AIE anticipa que este año supondrán alrededor del 28 % de las matriculaciones en el mundo (en 2025 fueron 20 millones, una cuarta parte del total), de forma que a finales de 2026 representarán un 7 % del parque en servicio. EFE