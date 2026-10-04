Jordania arresta a un presunto miembro de un grupo de "hackers" que robó datos al FBI

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Amán, 4 oct (EFE).- Las autoridades jordanas detuvieron la semana pasada a un joven de 18 años sospechoso de pertenecer al grupo de ciberdelincuentes conocido como "ShinyHunters" que robó datos a la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense, informó la televisión pública jordana Al Mamlaka.

"Una fuente oficial jordana reveló que los servicios de seguridad arrestaron la semana pasada a un sospechoso por su pertenencia al grupo de ciberdelincuentes 'ShinyHunters', después de que la organización pirateara la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos", aseguró en las últimas horas la cadena, que añadió que se están llevando a cabo "investigaciones con el sospechoso sobre las actividades del grupo y sus entidades asociadas".

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El sospechoso es un ciudadano jordano de 18 años, indicó la fuente, sin dar más detalles.

El pasado septiembre, el FBI confirmó a EFE en un comunicado que estaba investigando un presunto robo electrónico de datos confidenciales de su personal y de personas que solicitaron empleo en la entidad, después de que "ShinyHunters" denunciara un "hackeo".

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El motivo de esta intrusión se debe a que los "hackeadores" demandaron que la agencia retire una alerta publicada en mayo por el FBI en la que denuncia los métodos de extorsión de "ShinyHunters".

El grupo aseguró en su momento que no pertenecen a "The Com", una red internacional de jóvenes ciberdelicuentes y dice estar combatiendo activamente la desinformación "como firmes defensores y partidarios de la Constitución de los Estados Unidos".EFE