Japón presenta una protesta formal ante EEUU tras el arresto de un marine por asesinato en Okinawa

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La Policía japonesa ha detenido este domingo en la prefectura de Okinawa a un infante de marina estadounidense de 20 años como presunto autor del robo y asesinato de una mujer en la ciudad costera de Naha, en el suroeste de Japón.

El arresto del militar, identificado como Davin Ballard y destinado en la base aérea de Futenma, ha provocado una protesta formal de Tokio ante el embajador de Estados Unidos, George Glass.

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Según han informado fuentes policiales, Ballard es sospechoso de haber matado a Anna Yagi, de 39 años, y de haberle robado la cartera y la mochila en un hotel de la capital provincial en la madrugada del sábado, día en el que fue hallado el cadáver. El sospechoso, que ha sido detenido por los agentes de Naha a última hora del sábado, ha negado las acusaciones.

Tras conocerse el suceso, el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takehiro Funakoshi, ha trasladado una "fuerte protesta" al embajador estadounidense.

"El viceministro Funakoshi ha expresado su profundo pesar por este incidente y presentó una fuerte protesta, al tiempo que instó firmemente a una plena cooperación con la investigación, a una disciplina más estricta entre el personal militar estadounidense y a la adopción de medidas para evitar repeticiones", ha explicado la cartera de Exteriores en un comunicado.

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Por su parte, Glass ha garantizado la plena colaboración de Washington en las investigaciones y anunció contactos con el gobernador de Okinawa, Genta Koja, para expresar sus condolencias.

"Tomamos nota de la información según la cual se ha detenido a personal relacionado con las fuerzas armadas de Estados Unidos en relación con el incidente en el que un japonés falleció en la prefectura de Okinawa (...) Se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos, y el Gobierno de Estados Unidos continúa cooperando en estrecha coordinación con el Gobierno de Japón y las autoridades locales", reza el comunicado de la embajada norteamericana.

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