El ultraderechista López Aliaga vuelve a ganar elecciones a alcalde de Lima, según sondeo

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Lima, 4 oct (EFE).- El ultraderechista Rafael López Aliaga volvió a ganar este domingo la elección para la Alcaldía de Lima, al obtener el 31,2 % de los votos según un sondeo a pie de urna, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral debe decidir si puede acceder al cargo al estar prohibida la reelección inmediata de autoridades.

López Aliaga, candidato y líder del partido Renovación Popular, que hace apenas cuatro meses fue el tercero más votado en las elecciones presidenciales, a las que se presentó tras dimitir de la Alcaldía limeña, cumplió con los pronósticos que lo situaban como gran favorito para ganar nuevamente los comicios municipales.

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El sondeo realizado por la encuestadora Datum para América Televisión, que tiene un margen de error del 6 %, da a López Aliaga el primer lugar con 31,2 %, seguido de los derechistas Francis Allison (Avanza País), con 25,2 %; y Carlos Bruce (Somos Perú), con 15,9 %; y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 8,7 %. EFE