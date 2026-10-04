El Ayuntamiento reasfaltará ocho calles del Porvenir, el Tiro de Línea y Bami

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El Ayuntamiento de Sevilla acometerá durante el mes de octubre obras de renovación del pavimento en ocho calles del Porvenir, el Tiro de Línea y Bami con una inversión de 355.000 euros. Las actuaciones se llevarán a cabo en las calles Sierra Vicaria, Castillo Baños de la Encina, Castillo de Constantina, Brasil, Santa Rosa, Río de la Plata, Párroco Carlos Rodríguez Baena y Malvaloca.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado en una nota de prensa la importancia de estas actuaciones. "Las obras de mejora del pavimento son fundamentales para ofrecer mayor seguridad al tráfico rodado y, al mismo tiempo, mejorar la estética de la ciudad. Seguimos trabajando en cada distrito para mejorar la calidad de vida de los sevillanos", ha afirmado.

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Los trabajos arrancarán este lunes 5 de octubre en la calle Sierra Vicaria, donde se prolongarán hasta el día 6. A continuación, las tareas de renovación del pavimento se trasladarán a Castillo Baños de la Encina, entre el 15 y el 18 de octubre, y a Castillo de Constantina, donde se iniciarán el 17 y finalizarán el día 18.

Entre el 18 y el 23 de octubre será el turno de las calles Brasil, Santa Rosa y Río de la Plata. Por último, los reasfaltados concluirán el 24 de octubre en Párroco Carlos Rodríguez Baena y Malvaloca, donde las labores comenzarán el día 21. Durante la ejecución de estas obras no se prevén cortes de tráfico importantes que puedan afectar al tráfico rodado, a excepción de la calle Brasil donde está previsto su corte total entre los días 14 y 28 de octubre, en horario de 7,00 a 19,00 horas.

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En caso de que estos trabajos de renovación del pavimento requieran nuevos cortes en vías de relevancia, el Ayuntamiento informará a través de sus redes sociales de las fechas y de los itinerarios alternativos. Con casi ocho millones de euros invertidos en estos tres años, desde el Gobierno de José Luis Sanz "se está dando respuesta a demandas históricas de los vecinos del Distrito Sur y mejorando su calidad de vida". Estas obras de reasfaltado en el distrito, se unen a la "avalancha de actuaciones de mejora" que el Consistorio ha realizado o está llevando a cabo en el Distrito Sur.

Alguna de las más recientes es la mejora del pavimento de la calle Cardenal Ilundain y, por otro, la mejora de las condiciones del parque de El Plantinar, en la Avenida Diego Martínez Barrios. Desde Emasesa se están renovando las redes de abastecimiento y saneamiento de agua de la calle Párroco Antonio González Abato con una inversión de casi 500.000 euros. En este distrito también se rehabilita la arteria de abastecimiento entre Manuel Siurot y la carretera de Utrera con una inversión de casi tres millones de euros y la que se desarrolla en la calle Valparaíso, donde se avanza, desde el mes de junio, en la renovación de la red de saneamiento mediante la sustitución de antiguas canalizaciones por nuevas conducciones de mayor capacidad y eficiencia.

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Todo con una inversión de más de 77.000. A esta intervención se une la reurbanización de la calle Juan Pablos, donde también se habilitan una veintena de nuevas plazas de aparcamiento con una inversión cercana a los 95.000 euros. En junio también se iniciaron las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Ciudad de Ronda y de instalación de una nueva red de abastecimiento en las calles perpendiculares Infante don Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans, en el Prado de San Sebastián, con una inversión de casi 600.000 euros También ha finalizado la intervención en la calle Utrera donde, con una inversión de 218.582 euros, se han sustituido redes de saneamiento y llevado a cabo la reurbanización de esta calle situada en este entorno del Tiro de Línea donde no se había actuado a penas desde su creación en mitad del siglo XX.

A estos trabajos, se le unirá la futura gran obra que Emasesa proyecta en la calle Sanlúcar la Mayor que evitará que se repitan las inundaciones que este barrio lleva sufriendo desde su creación en los años 30 y que sumaran un millón más a la inversión en este distrito. En materia de reasfaltados, en el Tiro de Línea se ha renovado el pavimento de las calles Lora del Río, Jesús Cautivo, Écija y Sierra de la Grana tras una inversión de casi 160.000 euros; también las vías Maura Montaner y Bogotá, en el Porvenir; Rafael Salgado y calle Bami, ubicadas el barrio de Bami; Victoria Domínguez Cerrato, en el Polígono Sur; Alfonso Lasso de la Vega, Diego Martínez Barrios; Madre Isabel Moreno o José Saramago, en el Plantinar.

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Además, el reasfaltado completo de Cardenal Bueno Monreal y su paso inferior, con una inversión de 800.000 euros. Además de éste, el Gobierno de José Luis Sanz ya ha acometido trabajos de mejora en diversos pasos inferiores de este distrito como el de Torcuato Luca de Tena, Alfonso Lasso De la Vega o el de la carretera de Su Eminencia, con una inversión total que supera los 195.000 euros. En los últimos meses, el Consistorio ha transformado y reordenado íntegramente el espacio libre que había entre las calles Coullaut Valera, Almirante Topete y la Avenida Cardenal Bueno Monreal para favorecer el uso de este espacio por los vecinos del Tiro de Línea.

Se ha pavimentado la zona y dotado de árboles de sombra, nuevas plazas de aparcamiento, creando un nuevo viario para favorecer la circulación. y reforzado la instalación de alumbrado público en este nuevo espacio con una inversión de más de 300.000 euros. El Gobierno de José Luis Sanz ha impulsado durante el último año distintas actuaciones en el entorno del Prado de San Sebastián que han contado con una inversión de 1.618.290 euros donde también se ha reasfaltado recientemente la avenida de Carlos V con la colocación de un asfalto de primera calidad.

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Entre ellas destaca la puesta en marcha de la Ciudad de los Niños, el nuevo parque infantil que ya ha finalizado su primera fase de ejecución, que ha supuesto una inversión de 921.196,11 euros. Asimismo, a petición de los propios vecinos, el Ayuntamiento incorporó el pasado mes de enero nuevas vías del entorno de la avenida de Portugal y Diego de Riaño al servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES), lo que ha supuesto dar respuesta a una demanda histórica del vecindario.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla invirtió 100.000 euros para la renovación integral del acerado de las calles Fernando Villalón y Antonio Cortés Lladó, arterias fundamentales de paso entre los barrios del Porvenir, Huerta de la Salud y San Bernardo, así como un tramo de la calle Alfonso de Cossío; unas obras que tuvieron como objetivo principal mejorar la seguridad y la accesibilidad de los itinerarios peatonales de un entorno que se mantenía con aceras con décadas de antigüedad, que presentaban numerosos desperfectos para los viandantes y que afectaban hasta ahora en la mayoría de los casos, a las personas mayores, a los vecinos con movilidad reducida y a los traslados a los centros educativos del barrio.

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