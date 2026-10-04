El diálogo de padres e hijos, el mejor 'software' de control ante los peligros de internet

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Mérida, 4 oct (EFE).- La herramienta más eficaz para proteger a los menores de los peligros de internet, desde contenidos, delitos y horas de uso, no es un software de control; es algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, como dialogar entre padres e hijos.

Es la recomendación sostenida en la experiencia laboral y formativa del extremeño Fernando Ramón, guardia civil de profesión y experto en delitos tecnológicos, y graduado en Psicología con máster en Psicología Forense, Maltrato Infantil, conductas violentas en la infancia, delitos de odio y terrorismo yihadista.

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Un menor que sabe que puede contarle a su padre o a su madre lo que le ocurre, sin miedo a represalias ni a la culpablización, es un menor "infinitamente más protegido que uno que tiene un control parental sofisticado pero que no habla con sus padres", ha afirmado en una entrevista a EFE con motivo de la publicación de su libro 'Cuando las pantallas se convierten en un peligro'.

Un peligro con muchas caras y escasos rostros: 'grooming', el adulto que se hace pasar por amigo; 'sextorsión', cuando una foto se convierte en un chantaje; 'ciberbullying' o el acoso que no termina en el aula; 'deepfakes', los robos de identidad, la radicalización 'online' o cómo internet recluta y la pronografía, entre otras.

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Agente de la Guardia Civil desde 1992 y actual doctorando en Psicología sobre el síndrome de 'burnout', entendido como el estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés laboral crónico, Fernando Ramón apuesta por el diálogo entre padres e hijos sin dudarlo.

Dialogar no es "darle un discurso de quince minutos" a tu hijo o hija a modo de monólogo utilizando además un tono de "solemnidad" y que dicha conversación se quede como algo puntual.

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Aconseja un diálogo marcado por la curiosidad y alejado del control, de diálogos cortos pero frecuentes, con preguntas abiertas alejadas del modelo interrogatorio.

"Entre preguntarle 'con quién hablas' de forma solemne a 'qué estabas haciendo que parece entretenido' con tono cercano, media un abismo, como lo es también la diferencia entre preguntar e interrogar.

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Sostiene que mostrar verdadera curiosidad por la vida digital de nuestros hijos, no para vigilarla sino para comprender qué hace en internet, "tiene dos efectos importantes: nos proporciona información real sobre lo qué hace y con quién, a la vez que transmitimos un mensaje de que su mundo nos importa y es digno de interés".

Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de reacción de la madre o padre tras conocer lo que nos cuentan nuestros hijos tras abrir el diálogo. "Si la reacción es calmada, mostrando interés, estaremos trasladando que somos un espacio de seguridad y confianza", afirma.

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"Si respondemos con ira, enfado, amenazas y represalias, surgirá en ellos -afirma- la idea de que con nosotros es mejor no hablar".

A su juicio, el mensaje "simplista" de 'no hables con extraños' no se aplica a la realidad digital de los menores. "La regla de oro es decirles que, si alguien online u offline les pide algo que le incomoda, puede y debe contarlo".

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Para Fernando Ramón, la supervisión parental constituye el ejercicio responsable del compromiso adquirido con la patria potestad. Es más, el menor debe saber que ejercemos un control con herramientas tecnológicas -los conocidos controles parentales-, pero de forma proporcional y adaptada a la edad y madurez del menor.

Para ello, propone una herramienta "muy recomendable" en el seno del hogar, el denominado 'contrato digital familiar'.

Se trata de un acuerdo explícito elaborado conjuntamente entre padres e hijos sobre las normas que van a regir el uso de la pantallas en la casa, como las horas de uso, las zonas de la casa sin pantallas (dormitorio, baño y mesa de comer), las normas relacionadas con el contenido y la privacidad y los protocolos ante situaciones de emergencia.

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El libro incluye también un glosario de términos digitales dirigido a madres y padres, una guía rápida de "señales de alerta" por edades y un listado de recursos y líneas de ayuda para las familias. EFE

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