Irán dice que aún estudia la propuesta de EEUU transmitida por Catar

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Teherán, 4 oct (EFE).- Irán afirmó este domingo que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos a través de Catar, aunque indicó que ya transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes, en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington.

"Realizaremos las revisiones necesarias y trasladaremos también nuestras observaciones adicionales a la otra parte", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

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Bagaei explicó que la oferta estadounidense fue comunicada a Irán por los mediadores cataríes durante una breve escala en Doha de la delegación iraní a su regreso de Nueva York a Teherán, el pasado martes.

Sin dar detalles sobre la propuesta de EE.UU., el vocero de la diplomacia iraní dijo que las posiciones de su país fueron transmitidas al mediador catarí durante esa breve escala, pero que aún sigue evaluando los detalles.

Bagaei rechazó además los informes de que Teherán haya planteado a Washington la reanudación de las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las plantas nucleares iraníes a cambio de una reducción de las sanciones económicas.

“No entramos en una discusión sobre la cuestión nuclear a cambio de sanciones. Nuestra tarea fue comunicar nuestras condiciones y trasladarlas a los mediadores en el marco del plan que pasó a denominarse plan de siete días”, sostuvo el diplomático iraní.

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El portavoz subrayó que Irán dejó claro que su prioridad en esta etapa es el estrecho de Ormuz y afirmó que su reapertura requiere "medidas concretas" por parte de Estados Unidos, entre ellas el fin del bloqueo naval contra la República Islámica y el levantamiento de las sanciones, entre otras medidas.

En el plan de siete días, que fue rechazado por el presidente estadounidense, Donald Trump, Irán exige además el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio y la liberación de fondos congelados de Teherán.

Estas medidas estaban estipuladas en el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y EE.UU. en junio bajo mediación de Pakistán, que quedó interrumpido menos de un mes después por unos supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz y los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán.

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El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, defendió hoy la negociación diplomática como la única vía para poner fin a la guerra y advirtió a Estados Unidos de que no existe una solución militar para el conflicto.

La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y su bloqueo naval, y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz. EFE

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