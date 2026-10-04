Agencias

Un persona muere en Montornès (Barcelona) a causa del temporal de lluvia

04/10/2026 Rueda de prensa por el temporal de lluvia en Catalunya POLITICA
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El jefe de intervención de Bombers, Oriol Corbella, ha informado este domingo de la muerte de una persona en Montornès (Barcelona), que se suma a otra víctima en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvias en Catalunya.

Lo ha dicho en rueda de prensa este domingo junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca y el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà.

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Corbella también ha informado que hay "como mínimo" una persona desaparecida en la riera de Pineda en Pineda de Mar (Barcelona), donde se ha establecido un dispositivo de búsqueda.

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