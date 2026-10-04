Agencias

Illa informa de que una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvia

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado este domingo en un apunte en 'X' que una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) a causa de los efectos del temporal de lluvia que afecta este fin de semana a Catalunya.

Illa ha trasladado su pésame a sus familiares y ha reiterado que la situación "continúa siendo complicada, especialmente de la mitad de Catalunya hacia el norte" debido a las intensas lluvias.

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"Hace falta mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones de Protecció Civil", ha añadido.

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