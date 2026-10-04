Mery Turiel se casa en la más absoluta intimidad y comparte las primeras imágenes de su boda

Guardar

Mery Turiel, conocida en redes sociales por su contenido sobre moda y lifestyle, ha sorprendido a sus seguidores con una feliz noticia: ¡se ha casado! La influencer ha compartido un carrusel de fotografías en sus redes sociales para anunciar su boda, una celebración marcada por la intimidad y en la que, tal y como ella misma ha confesado, se cumplieron sus deseos de vivir este momento a solas junto a su pareja.

"Y nos casamos tú y yo, los dos solos como siempre quisimos", ha escrito Mery junto a las imágenes, dejando claro que la pareja ha optado por una ceremonia muy especial y alejada de grandes celebraciones. "Diciéndonos todo lo que queríamos decirnos en unos días que quedarán para siempre entre nosotros. Te amo con todo mi corazón, por toda una vida juntos. Qué bonito todo lo que estamos construyendo", ha añadido, emocionada, en una declaración de amor a su marido.

PUBLICIDAD

Entre las fotografías que ha compartido se pueden ver las manos de la pareja luciendo sus respectivos anillos, una de las imágenes más especiales de este nuevo capítulo en sus vidas. Mery también ha querido mostrar a sus seguidores el look que escogió para firmar en Ciutadella, así como diferentes momentos de la celebración posterior, en la que disfrutó de este día tan señalado.

"Este fue mi look para firmar en Ciutadella y después nos fuimos a celebrarlo", ha explicado la influencer junto a su publicación. De esta manera, Mery Turiel ha hecho partícipes a sus seguidores de una boda íntima y muy personal que, como ella misma ha asegurado, quedará para siempre en el recuerdo de la pareja.

PUBLICIDAD