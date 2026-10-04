Crónica del Barça Femení - Real Madrid: 7-0

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El Barça Femení afianzó su liderato en la Liga F Moeve 2026-2027 y demostró que sigue siendo inalcanzable para el Real Madrid, al que volvió a golear en un Clásico, esta vez por 7-0 en el de la sexta jornada del campeonato doméstico y con protagonismo para Claudia Pina, autora de un póker de goles en un encuentro ya solventado en el Spotify Camp Nou pasada la media hora.

Tampoco este nuevo proyecto del Real Madrid pudo ni siquiera incomodar a un Barça, voraz como siempre que le tiene enfrente y que le dominó y maniató en unos primeros 45 minutos que sólo tuvieron un color, el blaugrana, y un nombre propio, el de Claudia Pina, martillo pilón que destrozó la endeblez defensiva visitante. Tras el descanso, el equipo de Pere Romeu bajó su ritmo y no hizo más grande la herida ante un rival que tampoco pudo amenazarle.

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El conjunto madridista, con el mismo once que ante el Manchester City, trató de ser agresivo y presionar arriba como el pasado jueves en Inglaterra, pero el actual campeón le demostró que, pese a las marchas de figuras claves, tiene todavía mucho más argumentos como Patri Guijarro, otra vez dueña y señora del medio, y Claudia Pina, que no perdonó a los cuatro minutos la primera falta de intensidad merengue en área propia.

El equipo que entrena Pau Quesada se vio asfixiado por la intensidad en la presión del Barça y tampoco fue capaz de ganar los duelos, lo que desconectó completamente del choque a Linda Caicedo, con Pere Romeu poniendo ahí a Aicha Camara para marcarla, y Felicia Schröder. El choque sólo tuvo una dirección, con penalti reclamado por Pere Romeu en el 'FVS' sobre Sydnei Schertenleib, la elegida en el medio junto a Patri Guijarro y Claudia Serrajordi, y finalmente se finiquitaría en un momento de trance blaugrana, con cierta ayuda de una zaga que concedía demasiado y que además se exponía demasiado.

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Así, un balón al espacio a Ewa Pajor terminó en un disparo bien bloqueado a la polaca, pero ninguna defensa merengue estuvo atenta al balón perdido. Sí Pina, que ajustició por bajo a Merle Frohms para el 2-0. El Real Madrid no encajó bien ese gol y antes de despertar se vio ya con el partido imposible tras dos pérdidas en apenas un minuto y castigadas de nuevo por la internacional española y por una Carolina Graham Hansen a la que la joven Silvia Cristóbal no le había perdido la cara.

EL BARCA BAJA EL RITMO

El tramo final de los primeros 45 minutos dio cierto respiro a nivel ofensivo al Real Madrid, que pudo acercarse con algo más de peligro al área local en busca de irse a vestuarios con su moral ahora restañada. Sin embargo, volvió a ser débil atrás y Pina no lo perdonó para firmar un tremendo póker.

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El paso por los vestuarios trajo una versión más 'tranquila' del Barça, que bajó ostensiblemente su ritmo, pero sin dejar de controlar el encuentro. El Real Madrid no dio con la tecla para incomodarle en su salida y Patri Guijarro conectó un gran pase a la espalda de Silvia Cristóbal para que Graham Hansen asistiese el sexto a Ewa Pajor, que firmó su decimoquinto gol a las madridistas.

A partir de ahí, empezó el carrusel de cambios en ambos lados, con las entradas de Aitana Bonmatí, Kerolin y nuevos jóvenes valores campeones del mundo Sub-20 como Carla Julià o Rosalía Domínguez, aunque el guión no varió. El equipo de Pau Quesada continuó sin poder amenazar la portería de Cata Coll y fue Frohms la que tuvo que realizar paradas de méritos antes de asistir al gran gol de Schertenleib que cerró una nueva goleada a las madridistas, todavía con demasiada montaña 'culer' que escalar.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 7 - REAL MADRID, 0 (5-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Camara, Van Asten (Fernández, min.69), Paredes, Brugts; Serrajordi (Carla Julià, min.79), Guijarro (Rosalía, min.79), Schertenleib; Graham Hansen (Kerolin, min.60), Pajor y Pina (Bonmatí, min.60).

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Lakrar, Andersson, Cristóbal; Caruso (Dorado, min.56), Senss (Méndez, min.74), Jacinto (Däbritz, min.65); Del Castillo (Angeldahl, min.56), Schröder (Beerensteyn, min.65) y Caicedo.

--GOLES.

1-0, minuto 4. Pina.

2-0, minuto 28. Pina.

3-0, minuto 32. Pina.

4-0, minuto 34. Graham Hansen.

5-0, minuto 45. Pina.

6-0, minuto 55. Pajor.

7-0, minuto 88. Schertenleib.

--ÁRBITRA: María Gloria Planes (C.Murciano). Amonestó a Navarro (min.19), Caruso (min.52) y Caicedo (min.90), por el Real Madrid

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 40.533 espectadores.