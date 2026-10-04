Comienza la votación de las elecciones regionales y municipales en Perú

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Lima, 4 oct (EFE).- La votación de las elecciones municipales y regionales de Perú comenzó este domingo, donde más de 26,3 millones de peruanos escogerán a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y a 1.892 alcaldes distritales para el periodo 2027-2032.

Desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) comenzaron a abrir los más 10.700 de centros de votación instalados en el territorio peruano, que recibirán electores a lo largo de diez horas, hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que se prevé lento.

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En Lima, el excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga es el favorito para volver a ser alcalde de la capital pese a que la Constitución prohíbe repetir mandato, una polémica que también se repite en decenas de alcaldes que buscan una "reelección encubierta" sin que las autoridades electorales se hayan pronunciado hasta ahora en contra. EFE

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