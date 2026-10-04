Abren un segundo proceso al exfiscal general de Bolivia tras hallar casi 270.000 euros en una ambulancia

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La Fiscalía de Bolivia ha anunciado la apertura de un segundo proceso al que fuera fiscal general del Estado Roger Mariaca en relación con el hallazgo de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares estadounidenses --unos 270.000 euros en total-- en una ambulancia que partió del domicilio de Mariaca, procesado previamente por narcotráfico.

Tres individuos que se desplazaban en la ambulancia han sido también detenidos por el transporte de 3.532.100 bolivianos y 10.000 dólares tras ser interceptados en la madrugada del 1 de octubre, informa el diario 'El Deber'. Ya el domingo se han impuesto medidas cautelares, ha explicado el fiscal Edwin Sarmiento.

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"En realidad, son dos procesos que se ha abierto. Todavía no vamos a dar ninguna información, porque aún no se ha llevado a la audiencia de medidas cautelares. Vamos a exponer primeramente ante el juez que va a conocer de esta causa, que obviamente va a ser en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de la zona Sur, que se encuentra de turno", ha explicado Sarmiento.

El fiscal ha indicado que no se ha publicado más información por estrategia de la Fiscalía y para evitar adelantar elementos de la investigación.

Este segundo proceso se conoce después de que la Justicia determinara la detención preventiva de Mariaca; el fiscal general de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, dentro de una investigación por sus presuntos vínculos con una estructura de protección al narcotráfico relacionada con el uruguayo Sebastián Marset.

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DESTITUCIÓN DEL FISCAL GENERAL

La imputación de Mariaca ha permitido su destitución tras la aprobación de una ley que establecía que el procesamiento judicial de este cargo es motivo de destitución siempre que lo apruebe el Parlamento. La Asamblea Legislativa Plurinacional Bolivia logró elegir en la madrugada del sábado a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino.

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Este episodio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha puesto el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos de Bolivia, a los que ha prohibido la entrada en el país y aplicado sanciones.

En concreto, el Departamento de Estado norteamericano señala a Mariaca por "abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia".

Antes de su arresto, Mariaca había denunciado las acusaciones de Estados Unidos como presión en contra por investigar casos como el de la detención del consultor político de derecha Fernando Cerimedo, vinculado a Rodrigo Paz y al presidente argentino, Javier Milei.

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"Sabemos que el trabajo que hemos venido haciendo no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país", dijo. Cerimedo está acusado de tentativa de feminicidio y otros crímenes.