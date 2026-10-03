02/10/2026 Sheila y Christian Casas desvelan si pidieron consejo a su cuñada Melyssa Pinto antes de lanzarse a la televisión. Christian Casas y su hermana Sheila han presentado el concurso de aventura en el que han participado y en el que han puesto a prueba su complicidad y sus habilidades como equipo. Una experiencia en la que, como ellos mismos han explicado, cada uno ha aportado sus fortalezas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Christian Casas y su hermana Sheila han presentado el concurso de aventura en el que han participado y en el que han puesto a prueba su complicidad y sus habilidades como equipo. Una experiencia en la que, como ellos mismos han explicado, cada uno ha aportado sus fortalezas.

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"Yo he puesto la pasión porque soy muy intensa, pero Cristian ha puesto el cerebro, la fuerza, la ubicación, lo ha puesto todo", ha confesado Sheila, destacando el papel de su hermano durante la aventura.

Aunque cuentan con una experta en realities en la familia, su cuñada Melyssa Pinto, los hermanos Casas han reconocido que no recurrieron a ella antes de enfrentarse al concurso. "Pues no le pedimos ningún consejo, la verdad, pero seguro que nos hubiese dado alguno buenísimo", han asegurado entre risas.

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Y es que, para Sheila, el secreto del éxito de los hermanos Casas no es otro que la constancia y el trabajo. "Nos habíamos trabajado mucho, habíamos hecho mucha práctica. Yo creo que es tomarse las cosas en serio", ha explicado sobre la preparación que hay detrás de su participación.