Hinds, León Benavente, Pongo o Jungle By Night, en el cartel de SON Estrella Galicia Posidonia por su 10º aniversario

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El festival SON Estrella Galicia Posidonia celebra este fin de semana en Formentera su décimo aniversario con una nueva edición marcada por su característico cartel secreto, en la que participan artistas como Hinds, León Benavente, Pongo o Jungle By Night.

El festival arrancó este viernes con las actuaciones de Hinds y León Benavente, dando comienzo a un fin de semana en el que, según los organizadores, 350 personas "vivirán una experiencia que fusiona música, gastronomía, cultura de cerveza e impacto positivo".

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La programación continúa este sábado y hasta el domingo con los directos de Jungle By Night, Pongo, TootArd, Gigi Girls, Cora Novoa, Raoul Vignal y Ombligo, además de la participación de los DJs locales Marco Holtman, Flow da Low y Will Be Franco.

Según ha señalado la organización, la selección combina artistas que ya forman parte de la historia del festival con nuevas propuestas que se incorporan por primera vez: Jungle By Night, Pongo, TootArd y Raoul Vignal regresan a la isla tras haber pasado por ediciones anteriores, mientras que Hinds, León Benavente, Gigi Girls, Cora Novoa y Ombligo debutan en el certamen.

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Diez años después de su nacimiento, el festival mantiene sus principales señas de identidad: el secreto, la calidad musical y el impacto positivo, con una propuesta centrada en acercarse a la música "sin ideas preconcebidas en un contexto alejado de los festivales convencionales", como explican desde el propio festival.

El décimo aniversario llega después de que SON Estrella Galicia Posidonia haya logrado por tercer año consecutivo la certificación TRUE Zero Waste Platinum, que lo mantiene como el único festival de música del mundo con el máximo reconocimiento otorgado por Green Business Certification Inc. (GBCI). En su última edición, el festival alcanzó una tasa de desviación de residuos del 99,3%, dentro de una estrategia centrada en la prevención, la reutilización, el compostaje y el reciclaje.

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Según ha explicado la organización, este modelo incluye la eliminación de materiales de un solo uso y de documentación en papel, el uso de envases y menaje reutilizables, estaciones de separación de residuos atendidas por personal especializado, la donación de excedentes alimentarios y el trabajo con entidades locales para el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

El festival ha destacado además que, a lo largo de esta década, más de 140 empresas y agentes locales y más de 30 restaurantes y chefs de Formentera han participado en el proyecto.