Los líderes de 17 países de la UE reclaman la preservación de la Política de Cohesión y la PAC

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Los líderes de 17 países de la Unión Europea, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han firmado una carta conjunta en la que reclaman preservar la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común frente a las propuestas de recorte recomendadas por los 'frugales', como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia de cara a los presupuestos de 2028-2034.

La misiva, firmada también por los jefes de Estado y de Gobierno de Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría, considera por contra que ambas políticas "son más relevantes que nunca".

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Tanto la Política de Cohesión y la PAC se han "adaptado repetidamente a las nuevas realidades económicas y sociales sin dejar de ser fieles a los objetivos del Tratado de la UE" y "generan beneficios directos e indirectos para las economías de toda la Unión Europea".

Además, ambas "contribuyen a la competitividad y la seguridad alimentaria de Europa, al tiempo que proporcionan un apoyo tangible a millones de ciudadanos europeos y demuestran el valor añadido del gasto europeo común", añade la carta. "Reducirlos aún más", avisan los líderes de la UE, no modernizaría el presupuesto de la UE, sólo lo debilitaría y correría el riesgo de socavar el apoyo público al proyecto europeo".

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Por lo tanto, todos los firmantes se muestran de la opinión de que "la financiación general de la política de cohesión y la PAC debe preservarse" en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), los presupuestos, cuyas negociaciones se aproximan a una fase decisiva.

Los 'frugales', por su parte, han elevado la presión estas últimas semanas y han advertido de que el próximo presupuesto de la UE deberá rebajar en "varios cientos de miles de millones de euros" la propuesta "poco realista" de la Comisión Europea para lograr un acuerdo entre los Veintisiete.

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