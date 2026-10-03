Las lluvias ponen en aviso a once comunidades autónomas este domingo, con alerta roja en Cataluña

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Las lluvias y tormentas pondrán en aviso a once comunidades autónomas este domingo en España, incluida una alerta roja con lluvias torrenciales de hasta 200 litros en Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco estarán en aviso amarillo por lluvias o tormentas, mientras que este será naranja en Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid. Por su parte, la Aemet señala una alerta roja en Cataluña durante todo el día.

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Como fenómenos significativos en el país, la agencia prevé chubascos y tormentas fuertes --localmente con granizo-- en amplias zonas del centro y norte peninsular, así como en la meseta sur, zonas de sierra del sureste y, con menor probabilidad, en puntos de Baleares.

También considera probable que estos lleguen a ser muy fuertes con acumulados significativos en zonas del Sistema Central, el área cantábrica y sobre todo en Barcelona y Girona, donde habrá probablemente intensidades torrenciales y acumulaciones de 200 litros de agua.

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La Aemet predice que la formación de una dana al oeste de la Península dejará una situación de inestabilidad en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, y quedará poco nuboso solo en el sur de Galicia.

Aparte de lo antes mencionado, en el resto de la Península no descarta algún chubasco aislado a lo largo del día, mientras que en Canarias apunta intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto.

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Asimismo, habrá posiblemente brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña, de los prelitorales mediterráneos y de la meseta norte, así como calima en las islas Canarias.

Respecto al viento, predominará el de componente este en la Península y Baleares, con viento del norte y nordeste en litorales de la fachada oriental y en Galicia. Será moderado en general en litorales y en Baleares y flojo en el resto, con posibles intervalos fuertes en costas de A Coruña, y en Canarias se espera alisio moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.

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En cuanto a los termómetros, se prevén temperaturas máximas en aumento en Canarias y en zonas de la Comunidad Valenciana y de la meseta norte, con un predominio de los descensos en el resto del tercio norte peninsular y cuadrante suroeste. Para las mínimas se esperan pocos cambios en general.

Finalmente, en el desglose por capitales de provincia, destacan como máximas los 29ºC de Almería y Palma y los 28ºC de Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Melilla, Huelva, Granada, Badajoz y Alicante. Por el contrario, las más bajas se darán en Ávila, León y Salamanca (11ºC en los tres casos), y en Segovia y Burgos (12ºC).

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