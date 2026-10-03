Jessica Goicoechea confirma que todo va viento en popa con Manu Moreno: "Estamos increíbles"

02/10/2026 Jessica Goicoechea confirma que todo va viento en popa con Manu Moreno. Jessica Goicoechea ha reaparecido ante los medios con motivo del estreno de'La Travessa', una ocasión en la que, además de hablar sobre la intensa experiencia que ha supuesto el programa, ha despejado cualquier duda sobre su relación con Manu Moreno. Aunque el deportista no ha podido acompañarla en esta cita por motivos laborales, la influencer ha asegurado que la pareja atraviesa un gran momento. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Jessica Goicoechea ha reaparecido ante los medios con motivo del estreno de'La Travessa', una ocasión en la que, además de hablar sobre la intensa experiencia que ha supuesto el programa, ha despejado cualquier duda sobre su relación con Manu Moreno. Aunque el deportista no ha podido acompañarla en esta cita por motivos laborales, la influencer ha asegurado que la pareja atraviesa un gran momento.

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Sobre su relación ella ha respondido tajante: "Súper bien, estamos increíbles". Una confirmación con la que deja claro que su relación continúa viento en popa pese a que hoy haya acudido sola al estreno. Según explicaba, Manu se encontraba trabajando y por ese motivo no ha podido acompañarla en una noche tan especial.

La modelo también ha compartido algunos detalles de su experiencia en el nuevo programa, que promete poner a prueba a sus participantes. "Yo creo que va a ser un show fuerte en la montaña, la verdad", adelantaba, reconociendo que ha vivido una experiencia "muy intensa, pero muy divertida". "Nos ha llevado al límite y muy guay, muy guay", aseguraba sobre el reto.

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Una aparición pública que también llegaba después de la polémica suscitada por sus declaraciones sobre Ceuta. Preguntada por si este estreno le había servido para evadirse de las críticas recibidas tras sus opiniones, la influencer no llegaba a pronunciarse y la conversación quedaba ahí.