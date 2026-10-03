Muere un presunto cabecilla del Clan del Golfo en un operativo del Ejército Colombiano

Guardar

Bogotá, 3 oct (EFE).- Un presunto cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, conocido como alias Terry, murió en un operativo del Ejército en el departamento de Antioquia (nororeste), informó este sábado el presidente Abelardo de la Espriella.

"En Jericó, Antioquia, fue dado de baja alias Terry, cabecilla del grupo narcoterrorista Clan del Golfo, junto con otros dos integrantes", aseguró De la Espriella respecto a los resultados en materia de seguridad que reporta a diario en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La operación, conocida como Valkiria fase II, fue ejecutada en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía en el noroeste del país.

'Terry' estaba acusado de "ordenar y planificar homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones a comerciantes y mineros informales", aseguró el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz.

Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó que el hombre tenía más de cinco años de trayectoria criminal y era un "dinamizador de homicidios y extorsiones en la región".

En la operación se lograron 55 capturas, la incautación de 1.011 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y la destrucción de siete laboratorios de narcóticos.

Asimismo, De la Espriella detalló que en las últimas 24 horas también incautaron 675 millones de pesos (unos 200.000 dólares) y una embarcación en el departamento de Nariño (suroeste).

"También golpeamos la minería ilegal: 2 dragas, 2 excavadoras y 3 motores afectados. Combatimos el crimen que destruye nuestros ecosistemas y financia el terrorismo", añadió el mandatario.

El presidente aprovechó para recordar al soldado que murió la víspera tras un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado contra tropas del Ejército en una zona rural de Neiva, en el departamento del Huila (centro-sur).

"Honramos al militar asesinado en el ataque con dron en Aipecito, Huila, y acompañamos a su familia. Mi orden es clara: encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia", escribió.

Según el Ejército, los responsables del ataque son integrantes de la organización Ismael Ruiz, perteneciente a la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. EFE