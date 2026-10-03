Miles de personas toman las calles de las principales ciudades gallegas para reclamar una vivienda "digna"

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Miles de personas han tomado las calles de las principales ciudades gallegas este sábado para reclamar una vivienda "digna" y apelando además a la convocatoria de una huelga general.

Las manifestaciones, que han partido de diferentes puntos de A Coruña, Vigo y Lugo a las 19.00 horas, marcan una jornada reivindicativa que arrancó en Santiago esta mañana con la primera concentración, a las 12.00 horas, en la plaza del Obradoiro.

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Todo ello después de que este viernes el Congreso rechazase los decretos ley de medidas sobre vivienda, que incluían medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, entre otros.

Así, tras las concentraciones de esta semana, y con una "acampada indefinida" en la praza do Obradoiro, las organizaciones han llamado a salir a la calle este sábado en varias ciudadades, además de convocar concentraciones y otros actos reivindicativos en próximos días.

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La manifestación de Vigo, multitudinaria, ha arrancado del cruce de Vía Norte y Urzáiz, con destino Porta do Sol. Alrededor de 5.000 personas han clamado por una huelga general, coreando consignas como 'menos luces y más viviendas'.

También multitudinaria ha sido la de A Coruña, que salía a las 19.00 horas de la Ronda de Outeiro con Avenida das Conchiñas, con destino la Subdelegación del Gobierno. Bajo el lema 'Contra el rentismo, por la huelga general', los coruñeses se han sumado a los cánticos por una vivienda "digna".

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En Lugo, han convocado una concentración frente al Ayuntamiento, también a las 19.00 horas. Igualmente, en Pontevedra, está prevista una concentración el lunes, a las 20.00 horas en la Praza da Peregrina, convocada por una plataforma ciudadana en defensa del derecho a la vivienda.