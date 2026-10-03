La Iglesia de San Porfirio de Gaza acoge el funeral de dos fallecidas en un ataque israelí

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Ciudad de Gaza, 3 oct (EFE).- La Iglesia de San Porfirio de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), la parroquia griega ortodoxa del enclave palestino, celebró este viernes el funeral de dos mujeres fallecidas esta madrugada en un bombardeo de Israel en la capital, en el que perdieron la vida cinco personas.

Las víctimas son María Abu Daúd (34 años) y su madre, Maysa Abu Daúd (57). La ceremonia para despedirlas, oficiada por el arzobispo griego ortodoxo Alexios de Tiberias, reunió a unas 200 personas entre cristianos y musulmanes.

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En la Franja de Gaza, con unos 2,1 millones de habitantes queda una comunidad de apenas 400 cristianos.

En torno a las dos bolsas blancas con los cadáveres de las víctimas, junto al altar, se reunieron tanto monjas de distintas congregaciones como el representante de la parroquia católica, el argentino Gabriel Romanelli, junto a líderes islámicos de la comunidad gazatí.

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Madre e hija perdieron la vida cuando, esta madrugada, el Ejército de Israel bombardeó la planta baja de un edificio residencial en el oeste de la capital, acabando con la vida de cinco personas.

Las fallecidas son las cristianas María y Maysa Abu Daúd, así como Yasmín Al Bubo y su madre, Halum; y un hombre joven cuya edad aún no ha trascendido, Bilal Jalil Odeh, según informaron el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza y la propia iglesia de San Porfirio.

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El diario The Times of Israel recogió en la mañana de este sábado, citando a una fuente del estamento de seguridad israelí, que el objetivo del ataque era el alto cargo de Hamás Ali al Amudi, cuyo nombre no figura entre el listado de víctimas mortales.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el ataque.

Los ataques de Israel en Gaza durante el alto el fuego han acabado con la vida de más de 1.400 personas, de un total de más de 74.200 muertos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva. EFE

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