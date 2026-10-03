Alba Redondo sustituye a Vicky López en la convocatoria de España

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La delantera del FC Barcelona Vicky López se ha caído de la convocatoria de la selección española femenina de fútbol para los partidos amistosos de octubre ante Estados Unidos, y la seleccionadora Sonia Bermúdez ha llamado a la jugadora de la Juventus de Turín Alba Redondo para ocupar su lugar en la lista.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este sábado que la futbolista manchega se concentrará con el resto del equipo el lunes a partir de las 19.00 horas en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde el martes se ejercitarán a puerta abierta antes de poner rumbo a Washington.

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El martes, el día que ofreció la lista, Bermúdez explicó que Vicky López estaba "en perfectas condiciones" tras superar un problema físico en el que había habido "comunicación" con el FC Barcelona. "Si no, no estaría en la convocatoria", señaló entonces la seleccionadora.

La campeona del mundo afrontará este mes un doble duelo ante el combinado estadounidense. El viernes 10 de octubre se verán las caras por primera vez en el Audi Field de Washington (20.30 hora peninsular española), y el martes 13 volverán a enfrentarse en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia (01.00 del miércoles en España).

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), María Méndez y Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Ona Batlle (Arsenal), Mapi León y Lucía Corrales (London City), Oihane Hernández (Orlando Pride) y Andrea Medina (Manchester United).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas (London City), Patri Guijarro y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Clara Pinedo (Athletic Club) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern de Múnich), Ornella Vignola (Everton), Ainhoa Marín (Real Sociedad) y Alba Redondo (Juventus).