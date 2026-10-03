Ricky Martin, Grupo Frime, Paulo Londra, Ivy Queen y Hombres G, entre los estrenos latinos

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Miami (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El funk carioca de Ricky Martin, el bolero norteño de Ricardo Arjona con Grupo Firme y el pop urbano de Paulo Londra encabezan una semana de novedades de la música latina, en la que volvieron Hombres G y los veteranos del reguetón De La Ghetto, Yandel, Ivy Queen y Randy.

Ricky Martin estrena en el Maracaná

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El puertorriqueño Ricky Martin y el brasileño Pedro Sampaio publicaron el domingo 'Pikito pikito' (piquito), una mezcla de funk carioca, samba y pop sobre un encuentro fugaz. La estrenaron ese mismo día en el estadio Maracaná, en el descanso del primer partido de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) en Río de Janeiro. En febrero, Martin había acompañado a Bad Bunny en el espectáculo de la Super Bowl.

Arjona y Grupo Firme pasan factura

El guatemalteco Ricardo Arjona y los mexicanos Grupo Firme estrenaron 'Amor factura', una canción entre el regional mexicano y el bolero norteño sobre un hombre utilizado por una mujer. Es el primer sencillo de 'De todo un poco', el próximo disco de Arjona. El cantautor tenía una treintena de canciones producidas en ciudades como Nashville, Londres o Estocolmo cuando vio en un video a Eduin Caz, vocalista del grupo, cantar su tema 'Hongos'.

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Último adelanto de Paulo Londra

El argentino Paulo Londra estrenó el miércoles 'hIGhLIGhTS', un pop urbano con sonido de los años 2000 sobre una relación sin etiquetas, hecha de deseo y encuentros nocturnos. Llega después de 'Me asfixia la ciudad' y es el último adelanto de 'Entre cielos', el disco que publicará el 21 de octubre. Londra saltó a la fama en 2018 con 'Adán y Eva'.

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De La Ghetto y Yandel se reencuentran

Los puertorriqueños De La Ghetto y Yandel publicaron 'Algún día', un reguetón sensual sobre una pareja que invierte los papeles. Ella aplazaba cada cita con un 'algún día' y ahora, cuando busca algo serio, es él quien le da la misma respuesta. Es el primero de los nuevos lanzamientos que prepara De La Ghetto. Ya habían coincidido en 2015 en 'Fronteamos porque podemos', con Daddy Yankee y Ñengo Flow.

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Ivy Queen no suelta la corona

La puertorriqueña Ivy Queen estrenó 'No lo dejes caer', un canto a la mujer que conoce su fuerza y no espera la aprobación de nadie. "Esta canción es pa' la mujer que no deja caer su corona", explicó la cantante. Conocida como 'la Reina del reguetón', en 2024 fue la primera artista del género que encabezó un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York.

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Randy saca su lado dulce

El puertorriqueño Randy, mitad del dúo Jowell & Randy, publicó 'Romances de una nota Vol. 3', 16 canciones con las que cierra la trilogía que abrió en 2009 con su primer disco en solitario. Canta con Wisin, Arcángel, Young Miko, los venezolanos Rawayana y su compañero Jowell, entre otros.

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Hombres G no se muerden la lengua

Los españoles Hombres G estrenaron 'Gilipollas', el primer adelanto de 'Acojonante', su próximo disco. El título es un insulto coloquial que en España equivale a 'idiota'. La canción, de rock clásico y rhythm and blues, critica con humor las opiniones y los modos de vida que llevan a pronunciarlo. Recupera el tono burlón de 'Marta tiene un marcapasos', uno de los clásicos del grupo. EFE

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