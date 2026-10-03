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La coalición del primer ministro letón se perfila como vencedora de las elecciones, según pie de urna

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La coalición centrista del primer ministro letón, Andris Kulbergs, Lista Unida se perfila de nuevo como principal fuerza política del país con un 35,6% de apoyo, según una encuesta a pie de urna realizada durante la votación de las elecciones legislativas de este sábado.

La encuesta, publicada por la televisión pública letona y por la agencia de noticias Leta sitúa como segunda fuerza al partido populista nacionalista Letonia Primero con un 11,3% de apoyo, mientras que el Partido Progresista de izquierda se queda en el 11,1% y el derechista Poder Soberano obtiene un 10,8%.

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Dos de los tres socios de coalición de Kulbergs, Alianza Nacional (8,7%) y Nueva Unidad (6,7%) superan holgadamente el 5% mínimo fijado por la legislación electoral, lo que supondría un refuerzo para la actual coalición gubernamental.

El estudio se ha realizado a partir de 6.500 entrevistas a la salida de los colegios electorales.

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