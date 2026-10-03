Kulbergs establece como prioridad tener presupuesto para 2027 si lidera el Gobierno letón

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Riga, 3 oct (EFE).- El primer ministro saliente y candidato de la conservadora Lista Unida (AS), Andris Kulbergs, dijo este sábado, después de que el sondeo a pie de urna diera la victoria a su partido en las elecciones generales letonas, con un 35,6 %, que si forma Gobierno su prioridad será aprobar el presupuesto de 2027.

"En el nuevo Gobierno, si tengo la oportunidad de liderarlo, la primera cosa (que hacer) ciertamente es el presupuesto", dijo Kulbergs, en unas declaraciones recogidas por la radiotelevisón pública de Letonia LSM.

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"Tenemos un número muy grande de votantes que quieren cambio, y necesitamos un gran número de representación en el Saeima (el Parlamento) y el Gobierno tiene que ser capaz de implementar cambios. Así, eso nos da mayores oportunidades", añadió Kulbergs.

El político conservador habló tras haber recibido su Lista Unida (AS) un 35,6 % de los votos en la encuesta a pie de urna elaborada por la agencia LETA, la Universidad Stradins de Riga y la radiotelevisión pública LSM con apoyo del centro demoscópico SKDS.

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Al cierre de los colegios electorales, las encuestas a pie de urna situaban a AS como ganadora indiscutible, seguida de lejos por el resto de partidos, con la populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV) como segunda fuerza con un 11,3 %.

No lejos de Letonia Primero quedaba el partido socialdemócrata Progresistas (P), a los que el sondeo a pie de urna atribuía un 11,1 %, mientras que la coalición electoral socialconservadora de Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL), a la que se reprocha posiciones prorrusas, habría conseguido un 10,8 %.

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La nacionalista-conservadora Alianza Nacional (NA) figuraba como quinta fuerza, con un 8,7 %, mientras que la centrista Nueva Unidad (JV) logró superar la barrera del 5 % para permanecer en el Parlamento, con un 6,7 %.

Según informo LSM, el recuento de los votos se demoró este sábado y aún no había comenzado tres horas después de que terminara la votación debido a que hubo que realizar "verificaciones" en el registro en línea de votantes. EFE

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(foto) (video)