Corea del Norte lanza un misil balístico al mar de Japón en plena tensión con Seúl

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(Actualiza con más detalles del lanzamiento)

Redacción Internacional/Seúl, 3 oct (EFE).- Corea del Norte lanzó este sábado al menos un misil balístico hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, según informó el Ejército surcoreano.

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El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur indicó en la mañana del sábado que había detectado el lanzamiento en torno a las 06:30 hora local (21:30 GMT del viernes) desde la zona de Wonsan, recogió la agencia de noticias local Yonhap.

El misil voló unos 700 kilómetros antes de caer al mar. El Ministerio de Defensa japonés confirmó que el proyectil cayó fuera de su Zona Económica Exclusiva, sin que se hayan registrado daños por el momento.

Este último lanzamiento ocurre dos semanas después de que Pioyang disparara dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón con unas pocas horas de diferencia el 20 de septiembre, en aparente protesta por una resolución del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) instando a la desnuclearización de la península coreana.

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El incidente llega además en plena escalada de la tensión intercoreana a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de un soldado herido leve.

Seúl ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Corea del Sur de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera. EFE

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