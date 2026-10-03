Milicias próximas al Gobierno etíope anuncian la toma del aeropuerto de la capital de Tigray

03/10/2026 Milicianos de las Fuerzas de Paz de Tigray en el aeropuerto de Mekelle POLITICA AFRICA ETIOPÍA INTERNACIONAL FUERZAS DE PAZ DE TIGRAY / X

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Las milicias de las Fuerzas de Paz de Tigray (FPT), próximas al Gobierno etíope, han anunciado que han tomado el principal aeropuerto tigriña a las afueras de Mekelle, la capital del estado, en lo que se trataría de una de las evoluciones más destacadas desde la reanudación de conflicto en la región, donde una catastrófica guerra civil desatada en 2020 dejó cientos de miles de muertos.

Meses de fricciones entre el Gobierno etíope y las autoridades del estado, así como tensiones internas en el seno de éstas últimas acabaron por desatar a mediados del mes pasado un nuevo conflicto armado y el colapso de los acuerdos de Pretoria (Sudáfrica) pactados en 2022 para poner fin al devastador conflicto.

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El Gobierno etíope ha culpado a países como Eritrea, Sudán y Egipto de colaborar con las llamadas Fuerzas de la Coalición para la Supervivencia de los Pueblos de Etiopía, una alianza armada vertebrada en torno al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), las autoridades tradicionales del estado, protagonistas del conflicto de 2020 y que desde Pretoria habían asumido un papel relativamente secundario hasta que han vuelto a la carga.

Frente a esta coalición se encuentra el Ejército etíope y estas Fuerzas de Paz de Tigray, una escisión del TPLF que se ha convertido en la primera línea de ataque de la contraofensiva federal y que parece haber culminado por ahora con la toma del aeropuerto, según ha anunciado el FPT en redes sociales.

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"Damas y caballeros, hemos tomado el control total del Aeropuerto de Mekelle, Alula Aba Nega. Actualmente estamos liberando la ciudad de Mekelle", ha anunciado la milicia antes de asegurar que "la paz está a la vuelta de la esquina" y los líderes mafiosos del TPLF, con su "presidente" Debretsion Gebremichael a la cabeza, "han huido hacia Eritrea", sin que por ahora haya una confirmación al respecto por parte del frente.

La instalación fue uno de los primeros objetivos que cayeron en manos de la coalición antigubernamental al comienzo de su ofensiva.

Unas horas antes de la toma del aeropuerto de Mekelle, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se pronunció indirectamente sobre el conflicto por primera vez, tendiendo la mano a los grupos armados pertenecientes a la alianza opositora, sin nombrarlos.

"A nuestros hermanos que se han extraviado y se están alzando contra su propio país, quisiera decirles esto. Si hoy vuelven su mirada hacia la paz, quiero asegurarles que la puerta siempre estará abierta", declaró.