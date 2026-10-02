Tribunal Constitucional da luz verde a la megarreforma de Kast para que sea promulgada

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Santiago de Chile, 2 oct (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) chileno finalizó este viernes el proceso de control obligatorio sobre la polémica megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, y el texto quedó listo para ser promulgado.

El tribunal dio el visto bueno tras su revisión a la ley de Reconstrucción, que fue despachada el pasado 4 de agosto por el Congreso chileno, por lo cual se espera que el presidente Kast la promulgue la próxima semana.

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"Una vez que el Tribunal Constitucional emitió el fallo de control preventivo, lo que corresponde ahora es promulgar", declaró a la prensa local Máximo Pavez, subsecretario del Ministerio del Interior.

"Lo más importante de este fallo es que el proyecto está en condiciones de ser promulgado como ley de la República, lo que nos trae como gobierno una gran esperanza de que con este proyecto de reconstrucción nuestro país pueda recuperar el impulso, el crecimiento y la certeza política", agregó Pavez.

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El núcleo del proyecto, aprobado íntegramente en el debate legislativo, es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y la congelación tributaria a grandes inversiones, entre otras medidas.

La megarreforma pasó por la revisión del TC que debió dictaminar sobre algunos aspectos contenidos en el texto, que pidieron ser analizados tanto por la oposición como por el Ejecutivo, que objetó medidas introducidas por la oposición.

En este proceso, el TC declaró inconstitucional una indemnización por parte del Estado a los proyectos que con una resolución aprobada de trámite ambiental, les fuera luego anulada por la justicia.

En cambio, aprobó de forma parcial un mecanismo de compensación a las municipalidades por la eliminación de contribuciones para adultos mayores, mientras que declaró inconstitucional una norma sobre el destino de ingresos municipales por cobro de patentes.

El procedimiento, que tomó dos meses, revisó también la medida sobre invariabilidad tributaria, que pasó la aprobación, y otras impugnaciones sobre reconexión de servicios públicos y relocalización de concesiones acuícolas, introducidas por la oposición y el Gobierno que fueron rechazadas.

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Kast había descrito la aprobación de la iniciativa, cuando salió del Congreso, como un "paso gigantesco" para Chile que "abre una nueva etapa", que considera clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento desde el 2,5 % del año pasado hasta el 3,5 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales. EFE