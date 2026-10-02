UE y el Caribe impulsan en Cancún inversiones para convertir el sargazo en cadena de valor

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Ciudad de México, 2 oct (EFE).- La Unión Europea, los países del Caribe, el Gobierno de México y el del estado de Quintana Roo inauguraron en el balneario de Cancún, Caribe mexicano, la cuarta Conferencia UE–Caribe Global Gateway sobre sargazo, que busca impulsar inversiones para transformar la macroalga en una cadena de valor regional.

En un comunicado, la UE indicó que el encuentro esta orientado a fortalecer la cooperación regional y movilizar inversión pública y privada "para desarrollar soluciones y cadenas de valor que permitan avanzar desde la recolección y el manejo de la macroalga hacia su aprovechamiento y valorización a mayor escala".

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La conferencia se desarrolla en el marco de la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-América Latina y el Caribe, que ve en el sargazo un "área prioritaria" para la cooperación y la inversión público-privada".

A través de esta iniciativa, la Unión Europea y sus Estados miembros "buscan movilizar inversión sostenible", fortalecer capacidades y generar alianzas entre gobiernos, instituciones financieras, academia y sector privado, señaló la nota.

La directora general adjunta de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Myriam Ferran, destacó la necesidad de "avanzar hacia soluciones prácticas y escalables que permitan desarrollar cadenas de valor sostenibles (para atender la sobreabundancia del sargazo en el Caribe)".

Como parte de este esfuerzo regional y con la colaboración de la UE, apuntó el texto, en 2024 y 2025 "se lanzaron tres manifestaciones de interés en el Caribe en Granada, República Dominicana y México, por las cuales se han identificado 39 potenciales propuestas de inversión".

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Así mismo, en República Dominicana el Banco Europeo de Inversiones ha aprobado una línea de crédito para proyectos de sargazo a nivel local, afirma la nota informativa.

En representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego, destacó el trabajo que el Gobierno mexicano ha realizado para atender el sargazo y avanzar hacia su valorización industrial.

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Samaniego explicó que se desarrolló la 'Estrategia nacional de atención y manejo del sargazo', que articula las acciones de la Semarnat y de otras secretaría como Marina, y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en cinco ejes: estudio científico, recolección, manejo integral, normatividad y valorización de la macroalga.

El subsecretario compartió que el Gobierno mexicano destinará, a través de la Marina, más de 2.000 millones de pesos (unos 110 millones de dólares) para ampliar la capacidad de recolección en el mar, con nuevos buques sargaceros, alrededor de cincuenta kilómetros de barreras de contención y un muelle en Puerto Juárez.

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A ello se suma la incorporación del sargazo holopelágico como recurso pesquero con potencial de desarrollo y la creación de un polo de desarrollo en Puerto Morelos, agregó Samaniego.

La conferencia reúne a 484 participantes de 45 países, entre autoridades, instituciones financieras y de desarrollo, organismos regionales e internacionales, centros de investigación, universidades y empresas.

El encuentro busca conectar proyectos, tecnologías y financiamiento para impulsar soluciones escalables frente a un desafío que comparten los países del Caribe. EFE