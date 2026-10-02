Vicepresidente de Bolivia acusa a Gobierno de gestar "montaje" en su contra para detenerlo

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La Paz, 2 oct (EFE).- El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, acusó este viernes al Ejecutivo de supuestamente armar un caso en su contra para detenerlo y aseguró que teme por su vida.

"Temo por mi integridad física y por mi vida. En este panorama incierto, he recibido advertencias provenientes del entorno del Órgano Ejecutivo que buscan amedrentarme por mis posiciones en defensa de la Constitución y la democracia", dijo Lara, citado en un comunicado de la Vicepresidencia de Bolivia.

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Lara, que es expolicía, aseguró que recibió información de que supuestamente alguien de la Policía está "armando un caso falso" en su contra para detenerlo.

Según el vicepresidente, "se estaría planteando la siembra de pruebas falsas" para involucrarlo en "hechos ilícitos" que no cometió y que esto tiene "fines políticos" para acallarlo, aunque no ofreció pruebas de su denuncia.

"Hago responsable de mi integridad, de la de mi familia y de cualquier atentado contra mi libertad, al Gobierno y a quienes ejecuten estas órdenes ilegales", agregó.

Lara viajó a España para participar en el 'XII Foro Parlamentario Iberoamericano', que inició el miércoles y concluyó este viernes en Madrid.

Paz y Lara tienen una relación tensa desde su triunfo en la segunda vuelta presidencial en octubre pasado, pues el vicepresidente considera que lo marginaron del Gobierno, al que ha criticado constantemente, al punto de declararse en "oposición constructiva" en diciembre, apenas un mes después de la ceremonia de investidura.

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Mientras que Paz aprobó un decreto que le permite gobernar mediante instrumentos digitales cuando se encuentre provisionalmente fuera del país, lo que supone que no necesita traspasar el mando temporal a Lara.

Entre las polémicas más recientes entre el vicepresidente y el Gobierno están las denuncias de Lara de la supuesta influencia que ejerció en el Ejecutivo el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien está detenido preventivamente por un supuesto intento de feminicidio contra su expareja y por presunto enriquecimiento ilícito.

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Además, el vicepresidente ha cuestionado, a través de varios comunicados, el procedimiento del Gobierno respecto a la detención del fiscal general, Roger Mariaca, acusado de supuestamente liderar una estructura criminal para proteger al "narcoterrorismo". EFE