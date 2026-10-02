Más de 57.000 policías protegerán el desarrollo de elecciones locales en Perú el domingo

Guardar

Lima, 2 oct (EFE).- Más de 57.000 policías comenzaron a desplegarse desde este viernes en Perú para resguardar el desarrollo de las elecciones regionales y municipales que tendrán lugar el domingo, donde también habrá más de 41.000 militares resguardando los recintos de votación.

La Policía Nacional ejecutará operaciones de inteligencia, prevención, resguardo, control del tránsito vehicular y mantenimiento del orden público, según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los agentes policiales también custodiarán los centros de almacenamiento del material electoral y los vehículos encargados del transporte del mismo, durante su distribución y las operaciones de repliegue y retorno.

En un acto celebrado este viernes en Lima, el ministro del Interior, César Astudillo, precisó que el despliegue también exigirá redoblar esfuerzos para mantener las operaciones contra la criminalidad en todo el territorio nacional.

Estas acciones se desarrollarán en coordinación con las Fuerzas Armadas, los organismos electorales y las demás autoridades competentes.

Las elecciones regionales y municipales convocarán a más de 26 millones de electores hábiles, quienes acudirán a casi 90.000 mesas de sufragio distribuidas en más de 10.000 locales de votación en los 1.892 distritos del país, de acuerdo con las cifras contempladas en el plan de operaciones.

PUBLICIDAD

En estos comicios los peruanos escogerán a un total de 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales, quienes ejercerán sus respectivos cargos para el período 2027-2030. EFE