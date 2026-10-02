Sindicato de prensa exige el cierre de causas judiciales de tres periodistas en Venezuela

Guardar

Caracas, 1 oct (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela exigió este jueves que se cierren las causas judiciales de los periodistas Rory Branker, Carlos Julio Rojas y Jonathan Carrillo, quienes fueron excarcelados este año pero aún tienen medidas cautelares impuestas en tribunales.

"El SNTP exige libertad plena y cierre de sus causas, justicia para los periodistas perseguidos en el exilio, garantías para un retorno seguro y que nadie vuelva a ser criminalizado por ejercer su libertad de expresión", manifestó el sindicato -en su cuenta de X-.

PUBLICIDAD

Branker, editor del medio web La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP, y excarcelado el pasado 4 de febrero.

Rojas, por su parte, ha estado encarcelado en varias oportunidades, la más reciente en 2024, cuando fue detenido y acusado de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial. Fue excarcelado el pasado 14 de enero.

PUBLICIDAD

Carrillo, extrabajador del Parlamento, estuvo detenido desde julio de 2022 hasta el 26 de febrero pasado y fue imputado por "migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir", según dijo el sindicato en una nota de prensa el 11 de febrero pasado.

Hasta el miércoles, había cinco periodistas con causas abiertas en tribunales venezolanos, pero la Justicia absolvió a Luis López y Gabriel González, acusados de los presuntos delitos de instigación e incitación al odio, respectivamente, entre otros, lo que concluyó un proceso judicial de más de dos años, según informó el SNTP.

PUBLICIDAD

El sindicato recordó entonces que López fue detenido el 14 de junio de 2024 y González el 17 del mismo mes y año. Ambos fueron excarcelados el pasado 14 de enero con medidas cautelares, como prohibición de salida del país, y estaban sometidos a juicios.

Las recientes sentencias absolutorias se dan dos semanas después de que las autoridades venezolanas ordenaran desbloquear el acceso a decenas de sitios web, muchos de ellos medios independientes, aunque 145 dominios permanecen aún restringidos, según la ONG Ve Sin Filtro.

PUBLICIDAD

Venezuela ocupó el último lugar entre veintitrés países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas. EFE