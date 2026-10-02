El desempleo en Japón se elevó al 2,5 % en agosto

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Tokio, 2 oct (EFE).- El índice de desempleo de Japón subió al 2,5 % en agosto, lo que supone un crecimiento de una décima respecto a los datos revisados de mes precedente, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número de desempleados en Japón en el octavo mes del año era de 1,8 millones, 20.000 menos que en el mismo mes del año anterior. El número de personas con trabajo en el país asiático se situó en 68,49 millones.

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El desglose por industrias respecto al mismo mes del año anterior muestra que los servicios sanitarios y de bienestar social registraron una subida de 230.000 trabajadores, mientras que la industria manufacturera reportó un declive de 210.000 personas.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo fue de 118 en agosto, sin cambios respecto al mes anterior, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. En agosto, las nuevas ofertas de trabajo cayeron un 3,4 % interanual. EFE

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