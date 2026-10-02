El reguetonero puertorriqueño Randy saca su lado "más dulce" en 'Romances de una Nota Vol. 3'

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San Juan, 1 oct (EFE).- El artista puertorriqueño Randy, que pertenece a uno de los dúos más populares del reguetón 'Jowell & Randy', lanzó este jueves 'Romances de una Nota Vol. 3', un disco que completa su trilogía de álbumes homónimos en solitario, compuesto de dieciséis canciones con destacadas colaboraciones como Wisin, Arcángel, Young Miko o Rawayana.

"No es un disco de perreo, de satería, ni nada de eso; ahí pude sacar mi lado dulce, mi lado como suave, tranquilo, agradable, como reguetonero", explicó a EFE -en una entrevista- Randy Ortiz Acevedo, nombre de pila del cantante urbano.

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El reguetonero de 43 años precisó que la idea original de esta trilogía surgió en 2007, aunque en 2021 fue cuando decidió presentarla con el primer proyecto de esta serie, 'Romances de una Nota Loka 2021'.

"En este disco pues se escucha la madurez, la ambición de seguir soñando, el hambre también, tengo mucha hambre como solista, como trabajar mi imagen como solista y este tipo de música que no es lo que 'Jowell & Randy' hacen como tal", apuntó el autor de éxitos como 'Sensación del bloque' o 'Soy una gárgola'.

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Para Randy, los mejores temas de este tercer álbum de la saga son 'Playa' y 'Sinónimos', que abren el repertorio y entre las que resaltan 'Jetski', con Young Miko; 'Amarre', que interpreta con Rawayana & Gangsta; 'Soñando', con Wisin, 'Intenso', que cuenta con la participación de Jowell; 'No te pongas Bicha', con Arcángel & Kriss R; 'Blackout', junto a Dei V o 'Candado', con Rafa Pabón & Junior Caldera.

"Con Rawayana, 'Amarre', con Beto (Alberto Montenegro), estaban ahí los compositores, estaba el productor, estaba el talentoso Beto y estaba yo, que yo creo que esa es como que la canción que más me disfruté crear y con unas mentes tan poderosas como esas, son brillantes", relató el artista, al agregar que él y la banda venezolana de pop alternativo y reggae tienen una vibra "bien parecida".

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El reguetón, que nació en los residenciales y en los barrios más humildes de Puerto Rico y Panamá, estuvo censurado y fue perseguido por las autoridades puertorriqueñas durante la década de los años noventa y el inicio del presente siglo, y ahora es uno de los géneros musicales más escuchados del mundo.

"Siempre creímos en el ritmo, yo estuve ahí cuando lo censuraron, yo estuve ahí, yo lo viví, yo lo vi, yo sé mucho de la cultura del reguetón, yo me la sé completa de la A a la Z, y eso nos puso más duros", rememoró el reguetonero sobre los inicios del dembow, el ritmo base de origen jamaiquino que define el compás del reguetón.

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En su opinión, el detonante de la prohibición del género musical eran las líricas controversiales y machistas de las canciones y por ello, los artistas decidieron realizar un cambio.

"Cuando cambiaron la letra, ahí empezamos a ver la luz del sol y empezamos a irnos a otro nivel, entonces lo mejor que pudo haber pasado fue eso; hoy en día es lo más grande, está rico, está rico, y yo amo el reguetón", aseveró el artista que tiene doce discos de reguetón con Jowell, su fiel compañero de tarima.

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El dúo publicó en 2020 el tema 'Safaera', con Bad Bunny y el rapero Ñengo Flow, un éxito mundial que ha sido calificado por críticos musicales como una de las mejores canciones del reguetón moderno, que miles de personas bailaron en la gira internacional 'Debí tirar más fotos' de Benito Antonio Martínez Ocasio.

"Estar con Bad Bunny es súper cool, porque a él lo ve gente que no nos ve a nosotros, entonces al estar ahí nos está enseñando; la promoción más grande que hemos podido tener nosotros, 'Jowell y Randy', es estar al lado de Bad Bunny", subrayó Randy, tras haber sido parte del periplo por cuatro continentes de Bad Bunny que finalizó en agosto.

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De cara al futuro, Randy adelantó que habrá "unas cuantas presentaciones especiales" del dúo reguetonero; sin embargo, actualmente está enfocado en "llevar este proyecto a la gente".

"En noviembre empiezo duro con 'Jowell & Randy', sesenta conciertos, voy a estar en noviembre, diciembre y enero", comentó sobre la gira internacional '3D' con la que, por el momento, está confirmado que se presentará en varias ciudades de Estados Unidos y de España.

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Esther Alaejos