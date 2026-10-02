Bertín Osborne presume de su soltería ante la consolidación de su relación con una joven de 28 años llamada Sofía

02/10/2026 Bertín Osborne. Bertín Osborne vuelve a protagonizar titulares después de que la revista Semana haya revelado que el artista continuaría viéndose con Sofía, la mujer de origen brasileño de 28 años con la que fue relacionado sentimentalmente a finales de 2025. Y aunque querría disfrutar de su relación lejos del foco mediático y sin ponerle etiquetas, el hecho de que esta espectacular joven -que trabaja como comercial en Marbella y se lleva casi 44 años con el ex de Fabiola Martínez, que está a punto de cumplir 72-, le acompañase al homenaje que José Luis López 'El Turronero' recibió en la localidad malagueña de Torrox hace una pasada parece una prueba clara de que su historia de amor se estaría afianzando a pasos agigantados. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA STARLITE OCCIDENT

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Bertín Osborne vuelve a protagonizar titulares después de que la revista Semana haya revelado que el artista continuaría viéndose con Sofía, la mujer de origen brasileño de 28 años con la que fue relacionado sentimentalmente a finales de 2025. Y aunque querría disfrutar de su relación lejos del foco mediático y sin ponerle etiquetas, el hecho de que esta espectacular joven -que trabaja como comercial en Marbella y se lleva casi 44 años con el ex de Fabiola Martínez, que está a punto de cumplir 72-, le acompañase al homenaje que José Luis López 'El Turronero' recibió en la localidad malagueña de Torrox hace una pasada parece una prueba clara de que su historia de amor se estaría afianzando a pasos agigantados.

Algo que ha querido negar el propio Bertín con su habitual sentido del humor. En declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles', el presentador ha afirmado de forma rotunda que sigue soltero y ha aclarado que Sofía "no es mi novia". "La veo de vez en cuando igual que veo a otras 50 amigas más" ha asegurado, dejando claro que aunque sí tienen una especial amistad no se le puede llamar relación.

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Unas declaraciones que responderían no solo a su deseo de mantener su vida privada en la intimidad, sino también a su intención de proteger a esta joven, una morena escultural de raíces brasileñas y holandesas que trabaja en el sector comercial en la Costa del Sol y que no quiere convertirse en personaje público sino seguir llevando la vida normal que ha llevado hasta ahora a pesar de los encuentros que ha tenido con Bertín en los útimos meses.