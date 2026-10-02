EEUU creó 29.000 empleos en septiembre y el paró subió apenas una décima, hasta el 4,2 %

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Washington, 2 oct (EFE).- La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios, con una subida de apenas una décima para quedar en el 4,2 % en septiembre, mes en el que se crearon unos 29.000 empleos en la primera economía del mundo, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Los datos, que están en línea con lo que proyectaba la mayoría de analistas, muestran que la situación laboral en los principales sectores industriales de Estados Unidos varió poco a lo largo de septiembre. EFE

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