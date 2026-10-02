Agencias

Starlink busca anfitriones que lleven su internet por satélite a las comunidades

Imagen JNSBAFFKRZDVHFDBFGLEYJTPPQ
Guardar

Starlink, la división de comunicación por satélite de SpaceX, prepara un nuevo servicio para llevar su conexión a internet a más personas al tiempo que hace participes a los vecinos de una comunidad, a cambio de una remuneración.

La compañía tecnológica prepara la llegada de Starlink Community, un servicio destinado a dar cobertura de internet por satélite a una comunidad, a través de un particular o una empresa, en el que los usuarios pagan por pases con duraciones variadas (una hora, un día, una semana o un mes).

PUBLICIDAD

Lo que caracteriza a este servicio de internet compartido es que la persona o empresa que instala el kit de Starlink, por ejemplo, en su comercio local o comunidad de vecinos, recibe un ingreso por cada conexión del resto de usuarios.

SpaceX anunció este servicio el año pasado y ahora ha habilitado el formulario para que los interesados en participar en el programa beta puedan unirse como anfitriones. En él, la compañía pide que expliquen los planes que tienen, es decir, el lugar donde instalarían el kit, la cantidad de vecinos que lo usarían, el pase que consideran que sería más popular e incluso el precio que estarían dispuestos a pagar.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Falta de financiación, cambio climático y escasez de expertos, principales amenazas para el patrimonio mundial según WMF

Falta de financiación, cambio climático y escasez de expertos, principales amenazas para el patrimonio mundial según WMF

Hefame aborda el impacto de la IA en la gestión del talento y presenta su próximo Plan de Convivencia

Hefame aborda el impacto de la IA en la gestión del talento y presenta su próximo Plan de Convivencia

Ingresa en prisión el hombre acusado de apuñalar a su expareja en La Chana

Ingresa en prisión el hombre acusado de apuñalar a su expareja en La Chana

La violencia criminal en Haití deja ya unos 5.700 muertos en 2026

La violencia criminal en Haití deja ya unos 5.700 muertos en 2026

Guijarro, Serrajordi y Pina impulsan con su química la medular del Barça Femení

Guijarro, Serrajordi y Pina impulsan con su química la medular del Barça Femení