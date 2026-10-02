Gabriela Guillén, suspiros y mano al pecho en su reveladora reaparición ante las cámaras tras haber tocado fondo

02/10/2026 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Gabriela Guillén se encuentra al límite. Cuando parecía que su relación con Bertín Osborne atravesaba por un buen momento y que el cantante por fin se estaba responsabilizando del hijo que tienen en común, David (2), todo lo demás se ha desmoronado a su alrededor. A su regreso de 'Supervivientes 2026', la paraguaya descubría que se había quedado sin su negocio de estético por una mala gestión de su socia, arrastrando además una deuda de 60.000 euros que reconocía que no sabía como iba a pagar.

Hace dos semanas, la esteticien habría recibido una carta certificada que podría estar relacionada con este asunto y, visiblemente sobrepasada, llamaba a la Policía y al Samur, que se presentaban en su domicilio antes de ir a Urgencias en ambulancia ante la crisis de ansiedad que habría sufrido.

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Y aunque entonces aseguraba que necesitaba estar tranquila y dejaba entrever que iba a retirarse de los focos durante una temporada, la polémica no cesa porque además de la denuncia de su excanguro acusándola de contratación irregular, sus vecinos estarían en pie de guerra con ella hartos de tener prensa a las puertas de su casa todos los días. Y, por si no fuese suficiente, ha salido a la luz que Bertín estaría ilusionado de nuevo con una joven de 28 años llamada Sofía con la que llevaría viéndose varios meses.

Después de varios días desaparecida en los que no habría ni siquiera salido de su domicilio, este viernes Gabriela ha reaparecido ante las cámaras y, lejos de la simpatía que siempre ha derrochado ante las cámaras respondiendo incluso en los peores momentos de su enfrentamiento al presentador, en esta ocasión ha optado por guardar un silencio sepulcral e ignorar las preguntas.

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Visiblemente más delgada, y arropada por su madre, la modelo ha dejado en el aire cómo se encuentra sin aclarar qué hay de cierto en que sus problemas económicos han hecho que toque fondo. Tampoco ha querido pronunciarse sobre el nuevo amor de Bertín ni responder a las declaraciones de su exempleada acusándola de no hacerle contrato, de abusar de su confianza y no pagarle todo lo que le debía, aunque sus gestos han resultado especialmente llamativos y reflejan el delicado momento que está viviendo.

Muy seria y al borde de las lágrimas en varios momentos -a pesar de ocultar sus ojos tras unas gafas de sol-, Gabriela ha lanzado algún que otro suspiro de lo más significativo antes de llevarse la mano al pecho para comprobar su frecuencia cardíaca, dejando entrever su nerviosismo y ansiedad ante la presión mediática y los titulares que ha protagonizado en los últimos días.

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