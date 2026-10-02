Agencias

Las autoridades reconocidas de Yemen efectúan cerca de 30 ataques aéreos contra posiciones hutíes en Taiz

Imagen YRDI4M6KCBAEZEAH23HJIB3NN4
Guardar

Las fuerzas militares respaldadas por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí han llevado a cabo en las últimas horas una intensa campaña de bombardeos contra campamentos e instalaciones de la milicia insurgente hutí en Yemen, concentrando más de una veintena de ataques en la gobernación de Taiz.

El portavoz de las Fuerzas Armadas regulares, el coronel Majid al Nuzaili, ha detallado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Saba afín al Gobierno internacionalmente reconocido en el país, que la Fuerza Aérea ha ejecutado "27 ataques aéreos precisos y concentrados a lo largo de las líneas del frente de Taiz", dirigidos contra un "sistema militar integrado" de los rebeldes.

PUBLICIDAD

Según Al Nuzaili, los bombardeos han destruido depósitos de misiles, centros de mando y control, puntos de suministro y vehículos blindados en distritos como Maqbana, Hayfan y Sabr Al Mawadim.

El coronel ha afirmado que los ataques lograron impactos directos que resultaron en la "neutralización de un gran número de miembros de la milicia, tanto muertos como heridos", y se sumaron a otra operación de alto valor en la capital, Saná, y al bombardeo de once objetivos estratégicos en la gobernación de Saada.

PUBLICIDAD

Ante esta escalada, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha emitido un comunicado advirtiendo de que recientes operaciones militares de Ansar Alá (el nombre oficial del movimiento hutí) en Taiz plantean "graves riesgos para la población civil". La oficina de la ONU ha recibido informes "profundamente preocupantes" sobre víctimas, daños a infraestructuras clave y cortes de carreteras que impiden la libre circulación y la huida de los habitantes.

Grundberg ha recordado que Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, alberga actualmente a la mayoría de los nuevos desplazados internos que huyen de los combates en otras regiones del país. "Repito mi llamamiento a Ansar Alá para que detenga su ofensiva militar", ha reclamado el representante internacional, quien ha exigido que se proteja la infraestructura civil y se garantice un acceso seguro y sin trabas para las personas necesitadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El CAF prestará 177 millones de dólares para modernizar sistema eléctrico de Honduras

Infobae

Un adolescente admite el asesinato a tiros de un polémico exalcalde colombiano

Infobae

Trasplantan con éxito a un mono tejido pituitario humano cultivado en laboratorio

Infobae

Cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, por un alud en Nicaragua

Infobae

El desempleo en Japón se elevó al 2,5 % en agosto

Infobae