Un adolescente admite el asesinato a tiros de un polémico exalcalde colombiano

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Bogotá, 1 oct (EFE).- Un adolescente de 17 años admitió este jueves ser el autor de los disparos que acabaron con la vida del polémico exalcalde de la ciudad colombiana de Yopal, Jhon Jairo Torres, quien falleció el martes como consecuencia de las heridas, informó la Fiscalía.

Torres, quien era conocido en Colombia como Jhon Calzones por el negocio de venta de ropa interior femenina con el que inició su trayectoria empresarial, fue atacado a tiros cuando se encontraba en su finca, en el departamento de Casanare (este).

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"El joven habría llegado como parrillero (pasajero) en una motocicleta hasta la residencia de la víctima y disparado en varias oportunidades", informó la Fiscalía en su cuenta de X.

Luego del atentando, el adolescente, que se encontraba junto a otra persona, intentó huir del lugar, pero tuvo un accidente y fue retenido por los vecinos de la zona que lo entregaron a las autoridades.

Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al joven ante un juez que le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El detenido aceptó los cargos y recibió internamiento preventivo, una medida cautelar que se aplica a adolescentes de entre 14 y 18 años de edad acusados de cometer delitos.

"Preliminarmente, se tiene información de que el crimen, al parecer, fue ordenado por un privado de la libertad", apuntó la información.

En el lugar del crimen fueron incautados un revólver y la motocicleta, que quedaron a disposición de las autoridades como pruebas del delito, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del ataque y la participación de otras personas.

Torres fue elegido alcalde de Yopal en octubre de 2015 mientras se encontraba privado de la libertad en Bogotá por una investigación relacionada con urbanización ilegal.

En marzo de 2017, un juzgado de Yopal lo condenó a 45 meses de prisión por urbanización ilegal y le impuso una multa equivalente entonces a 2,06 millones de dólares, en ese momento, la justicia determinó que había vendido predios y auspiciado la construcción de inmuebles en un terreno que había sido ocupado por la Fiscalía con fines de extinción de dominio. EFE

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