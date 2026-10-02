El CAF prestará 177 millones de dólares para modernizar sistema eléctrico de Honduras

Guardar

Tegucigalpa, 1 oct (EFE).- El CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe le aprobó un préstamo de 177 millones de dólares a Honduras para modernizar su sistema eléctrico, informó este jueves el presidente del país centroamericano, Nasry Asfura.

“Esta inversión permitirá modernizar nuestra infraestructura de transmisión y avanzar hacia un servicio de energía más confiable para los hondureños”, dijo Asfura, según un comunicado de la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

PUBLICIDAD

La financiación del CAF permitirá construir una nueva línea de transmisión y fortalecer la infraestructura eléctrica en la zona centro sur del país, beneficiando a unas 865.000 personas, añade la versión oficial.

Asfura agradeció en sus redes sociales al CAF y su directorio por la aprobación del préstamo, que "permitirá avanzar hacia un sistema eléctrico con mayor confiabilidad para los hondureños".

La operación será ejecutada por la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y contribuirá a mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona centro-sur del país, indicó por su parte el CAF en un comunicado.

PUBLICIDAD

Señaló además que el proyecto contempla la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de línea de transmisión de 230 kilovatios y doble circuito, organizada en tres tramos e integrada al Sistema Interconectado Nacional.

La iniciativa incluye además la construcción de dos nuevas subestaciones, así como adecuaciones en cuatro subestaciones existentes y obras de interconexión y seccionamiento necesarias para integrar la nueva infraestructura al sistema, indicó el CAF.

El presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, dijo que “contar con una infraestructura eléctrica moderna, confiable y con capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda es fundamental para el desarrollo de Honduras y para mejorar la calidad de vida de las personas", subraya el comunicado. EFE

PUBLICIDAD