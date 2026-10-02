La oposición nicaragüense celebra que la OEA exija elecciones libres en Nicaragua

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San José, 02 oct (EFE).- Opositores nicaragüenses en el exilio celebraron este viernes la resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, en la que exige a Nicaragua la celebración de elecciones libres, después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.

"Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia en Nicaragua, para la oposición, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional y sus países miembros no tolerarán expresiones como las expuestas por Ortega de que no van a haber ya más elecciones y que esa expresión acarrea consecuencias políticas", comentó el excarcelado político nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro -en un audio enviado a los medios-.

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Para el dirigente opositor nicaragüense, la resolución de la OEA "se trata de una advertencia más que le hacen a los dictadores, que aún les queda algo de tiempo para poder emprender acciones que, de lo contrario, estas medidas que se están planteando, que les va a plantear el grupo, empezarán a tomar efecto".

El texto de la OEA, aprobado por unanimidad, exige a Nicaragua la liberación incondicional de los presos políticos e insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".

El texto también ordena la creación de un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua, que debe establecer un diálogo con las autoridades nicaragüenses y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de noventa días.

Para Chamorro, es poco probable que el régimen de Ortega y Murillo adopte las recomendaciones de esa resolución, pero al no hacerlo "pondrá a la comunidad internacional y al régimen en una nueva etapa de acciones concretas y directas contra ellos", principalmente en el ámbito económico.

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La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.

La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega. EFE

(Video)