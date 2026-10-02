La Comunidad prevé "periodo transitorio" para que Rayo siga en Vallecas hasta que haya un nuevo concesionario

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La Comunidad de Madrid prevé establecer un "periodo transitorio" que permita al Rayo Vallecano seguir disputando sus partidos en el Estadio de Vallecas en el caso de que culmine la extinción de la actual concesión, hasta que exista un nuevo concesionario del recinto.

Así lo ha explicado este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de la Consejería, donde ha precisado que la orden de extinción "se hará ejecutiva en el momento que la Comisión Jurídica Asesora emita su dictamen".

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"Siempre tendría un periodo transitorio que garantizase que el equipo pudiese seguir jugando hasta que hubiese un nuevo concesionario", ha señalado.

El Ejecutivo autonómico, según ha indicado, confía además en que ese relevo pueda producirse pronto. "Entendemos que en un espacio breve de tiempo vamos a encontrar un nuevo concesionario que garantice el interés general", ha afirmado.

El consejero ha vuelto a defender que el actual modelo de gestión no puede continuar al considerar que el club ha incumplido sus obligaciones como concesionario. "El Rayo Vallecano no está capacitado para seguir gestionándolo", ha sostenido De Paco.

"EL RAYO SOLO SALDRÁ DE VALLECAS SI LO DECIDE EL CLUB"

Pese al procedimiento de extinción, De Paco ha insistido en que la intención de la Comunidad es que el conjunto franjirrojo permanezca en su actual 'templo'. "El Rayo Vallecano solo saldrá de Vallecas si el presidente y el club lo deciden, nunca porque lo decida la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

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En este sentido, ha reiterado los compromisos que ya expresó este jueves en la Asamblea de Madrid: mantener la titularidad pública del estadio, preservar su uso deportivo, garantizar que continúe en Vallecas y que el Rayo siga jugando en él.

La Comunidad pretende acometer una reforma integral del recinto para ampliar su capacidad y modernizar unas instalaciones que considera que actualmente no están "a la altura" del equipo, de su afición y del barrio.

Preguntado también por la propuesta que atribuyó este jueves a Raúl Martín Presa, sobre un posible traslado del estadio a unos terrenos propiedad de Adif, De Paco ha reiterado que la intención del presidente del Rayo era "abandonar el Estadio de Vallecas para irse a otros terrenos" que habrían sido ofrecidos, según el consejero, por el Gobierno central al club.

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"El Gobierno central y el club quieren que el equipo salga de Vallecas. La Comunidad de Madrid quiere que el equipo permanezca en su estadio, en el Estadio de Vallecas", ha afirmado.