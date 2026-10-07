Historias

Cubiertas engrasadas, agua hirviendo y muertos arrojados al mar: la feroz batalla de Lepanto que frenó a los otomanos

El 7 de octubre de 1571, la Liga Santa se enfrentó a la flota otomana frente a las costas de Grecia. Tras décadas de expansión por Europa y el norte de África, el papa Pío V forjó una coalición sin precedentes. Más de 200 galeras por bando tardaron horas en colocarse antes de desatar un choque que dejó unos 38 mil muertos. Se la recuerda como una de las batallas navales más grandes de la historia moderna

Representación de la Batalla de Lepanto
La batalla de Lepanto dejó unos 38.000 muertos entre ambos bandos: alrededor de 7.650 en la Liga Santa y unos 30.000 en el bando otomano
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El 7 de octubre de 1571, la Liga Santa derrotó a la flota del Imperio otomano en Lepanto, la última gran batalla naval librada masivamente con galeras, y frenó el avance de la Sublime Puerta en el Mediterráneo. Este año se cumplen 454 años de un combate que dejó unos 38 mil muertos, barcos hundidos o capturados y unos 12.000 cristianos liberados de las galeras turcas.

La coalición reunió a la Monarquía Hispánica, los Estados Pontificios, las repúblicas de Venecia y Génova, la Orden de Malta y el Ducado de Saboya. Felipe II financió aproximadamente la mitad de la armada, con un gasto de cuatro millones de ducados, y puso al frente a su hermano, Juan de Austria.

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La concentración de la flota cristiana comenzó el 23 de julio de 1571 en el estrecho de Mesina, entre Sicilia y la península italiana, y concluyó el 5 de septiembre, con la llegada de las naves de Álvaro de Bazán. El coronel retirado Juan López Díaz explicó en la revista española Ejército, que ese paso marítimo ocupaba “un lugar central en el Mediterráneo”.

La formación de la Liga respondió a la conquista otomana de Chipre en 1570, el último bastión veneciano en el Mediterráneo oriental. El papa Pío V impulsó la alianza durante la primavera de 1571, después de décadas de expansión otomana en Europa y el norte de África.

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Papa Pío V
El Papa Pío V fue el impulsor de la Liga Santa frente al avance otomano

Más de 200 galeras de cada bando, a punto de chocar en Lepanto

La batalla se desarrolló frente a Lepanto, hoy Nafpaktos, en Grecia. Las crónicas sitúan el primer avistamiento de ambas armadas hacia las 7:30: la Liga Santa disponía de 227 galeras, seis galeazas y cerca de 70 bergantines, mientras que los otomanos reunían 210 galeras y alrededor de un centenar de embarcaciones de otros tipos.

Las naves impulsadas por galeotes (condenados a remar a la fuerza en una galera) podían alcanzar casi cinco nudos (9,26 kilómetros por hora) durante un máximo de media hora. Las dos flotas tardaron hasta el mediodía en colocarse en condiciones de combate.

La galera era el principal barco de guerra mediterráneo del siglo XVI. Llevaba en la proa un espolón de unos seis metros para quebrar remos y maderas enemigas, una plataforma de asalto llamada tamboreta y un cañón de 175 milímetros con un alcance máximo de 1.500 metros.

Las galeazas cristianas eran más altas, grandes, pesadas y lentas que las galeras, pero concentraban una potencia de fuego superior. Cinco de las seis que se adelantaron a la formación otomana contaban con 44 piezas de gran calibre cada una y causaron daños en las cubiertas de los buques rivales antes del choque principal.

Batalla de Lepanto
Las galeras tenían en la proa un espolón de unos seis metros para quebrar remos y maderas de las embarcaciones

La Liga Santa embarcó cerca de 80.000 hombres. El teniente general retirado César Muro Benayas detalló en Los tercios en Lepanto que 50.000 eran remeros y marineros, mientras que los demás eran soldados.

La Monarquía Hispánica aportó 20.231 integrantes de los tercios; Sicilia, Nápoles y Lombardía enviaron 5.208 mercenarios; el Imperio Romano Germánico, 4.987 infantes a sueldo; Venecia, 1.614 mercenarios y cerca de 5.000 soldados profesionales. También participaron 1.875 aventureros de distintos orígenes.

Batalla de Lepanto
La Liga Santa frenó el avance del Imperio otomano en el Mediterráneo en el mayor choque de galeras de la historia

Cada nave contó con dos autoridades: el comandante del buque, responsable de la navegación, y el jefe de la infantería, encargado del abordaje. Juan de Austria organizó la flota en cuatro escuadras: Agostino Barbarigo ocupó el ala izquierda, Juan Andrea Doria la derecha, el propio comandante quedó en el centro y Álvaro de Bazán dirigió la reserva.

Los otomanos adoptaron una disposición similar. Mohamed Siroco mandaba el ala derecha, Alí Pachá ocupaba el centro, Uluch-Alí se situaba a la izquierda y Murat Dragut quedaba en la retaguardia.

La muerte de Alí Pachá en la cubierta de la Sultana decidió la batalla

La artillería abrió fuego cuando las naves quedaron separadas por menos de 100 metros. Los primeros disparos otomanos fueron poco eficaces, mientras que los cañones cristianos barrieron las cubiertas enemigas a una distancia que hacía innecesario apuntar con precisión.

El combate se transformó pronto en una sucesión de abordajes. Los espolones quedaron clavados en los costados rivales, los barcos se enlazaron mediante garfios, tablones y pasarelas, y los soldados pelearon con arcabuces, flechas, picas, espadas y cuchillas.

Los primeros hombres en abordar llevaban ropa ligera y eran los más hábiles con la espada. Los acompañaban los mejores arcabuceros, mientras los aferradores sujetaban los garfios al aparejo o al castillo de proa de las embarcaciones enemigas.

Desde las cofas de los mástiles se arrojaban barriles con pólvora y brea encendida para provocar incendios. Los turcos rociaban las cubiertas con aceite o manteca para que los cristianos se resbalaran al saltar a sus barcos.

Los guadañeros cortaban los cabos de los garfios, se lanzaba agua hirviendo desde las alturas y se engrasaban las picas para impedir que el adversario pudiera arrebatarlas. El capitán de navío Marcelino González Fernández escribió en Doctrina y armamento empleado en la batalla de Lepanto que los muertos eran arrojados rápidamente al mar para evitar el desánimo entre las tripulaciones.

La nave capitana de Juan de Austria, la Real, quedó rodeada por varias galeras otomanas durante las primeras horas. La llegada de los refuerzos de Álvaro de Bazán permitió romper el cerco y embestir a la Sultana, el buque de Alí Pachá.

El espolón de la Real quedó incrustado en la embarcación otomana. El enfrentamiento estuvo cerca de inclinarse en favor de los turcos, con tercios y jenízaros luchando frente a frente y ambos comandantes empuñando la espada.

Infografía con ilustraciones de navíos de guerra, un mapa antiguo, cañones y bloques de texto explicativos con datos.
Una infografía de Infobae resume los datos clave y el impacto histórico de la Batalla de Lepanto librada en Grecia en 1571. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un contingente de 200 hombres de la escuadra del marqués de Santa Cruz equilibró la lucha. La galera Colonna atacó por el costado a la Sultana y, en el momento de mayor violencia, Alí Pachá recibió un disparo de arcabuz en la frente.

Un soldado malagueño le cortó la cabeza y la exhibió en una pica. La muerte del comandante otomano desencadenó el pánico entre sus hombres y precipitó la victoria cristiana.

Cervantes herido y una mujer entre los combatientes

Miguel de Cervantes combatió en Lepanto con 24 años, integrado en el tercio de Miguel de Moncada y embarcado en la Marquesa. Aunque padecía fiebres y se había refugiado en la bodega, salió a cubierta armado con una espada cuando oyó los gritos de alarma.

El futuro autor de Don Quijote de la Mancha recibió dos disparos en el pecho y otro en la mano izquierda, que quedó inutilizada. Más tarde escribió que perdió “su movimiento para gloria de la diestra”.

cervantes
Miguel de Cervantes sufrió tres heridas de arcabuz durante la contienda, las cuales dejaron inutilizado su brazo izquierdo (óleo en panel) by Jauregui y Aguilar, Juan de (c.1566-1641); Real Academia de la Historia, Madrid, Spain

El coronel Cánovas afirmó que el peto de cuero grueso que llevaba Cervantes probablemente le salvó la vida. También precisó que el llamado “manco de Lepanto” no perdió un brazo ni una mano: las heridas dejaron inutilizado su brazo izquierdo.

Cervantes calificó el enfrentamiento como “la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”. La batalla apareció luego en Don Quijote de la Mancha a través del relato del cautivo.

Entre los combatientes estuvo María la Bailaora, cuyo nombre real se desconoce. La Infantería de Marina española, creada por un decreto refrendado por Felipe II el 27 de febrero de 1537, prohibía el ingreso de mujeres, por lo que se considera que ella se alistó haciéndose pasar por hombre para permanecer cerca de su pareja.

María luchó con un arcabuz de avancarga de cerca de 1,5 metros, eficaz a menos de 50 metros. Marco Antonio Alonso, soldado y testigo del combate, dejó constancia de su actuación en Relación del Progreso de la Armada de la Santa Liga: “Mujer española hubo, que fue María, llamada la bailadora, que desnudándose del hábito y natural temor femenino, peleó con un arcabuz con tanto esfuerzo y destreza, que a muchos turcos costó la vida”.

Según ese testimonio, María mató a cuchilladas a un adversario con el que llegó a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Don Juan le concedió después una plaza entre los soldados del tercio de Lope de Figueroa.

El balance final incluyó la pérdida de 15 galeras de la Liga Santa, 7.650 muertos y 7.778 heridos. La flota otomana perdió otras 15 galeras, mientras que 190 fueron capturadas, aunque el mal estado de muchas obligó a hundirlas.

Las estimaciones citadas sobre el bando otomano ascienden a 30.000 muertos y 8.000 prisioneros. La victoria permitió liberar a 12.000 galeotes cristianos, entre ellos mujeres y niños.

Las primeras noticias del triunfo llegaron a Madrid el 31 de octubre de 1571. Felipe II recibió el 18 de noviembre las primeras cartas de Juan de Austria con un relato más detallado de la batalla.

El Imperio otomano reconstruyó su armada un año después de la derrota. En 1585, Felipe II y Selim II acordaron una tregua que permitió a ambos concentrarse en otras prioridades estratégicas.

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