Corea del Norte acusa a EEUU de "actuar de forma imprudente" y avivar la inestabilidad al vender armas a Taiwán

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Las autoridades de Corea del Norte han acusado a Estados Unidos de "actuar de forma imprudente" y de destruir sistemáticamente la estabilidad en el estrecho de Taiwán a través de la continua venta de armamento militar a la isla, advirtiendo a Washington de las consecuencias "imprevisibles" de esta injerencia.

En un artículo difundido por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, el comentarista de asuntos internacionales Kim Myong Chol --que actúa como portavoz no oficial de las autoridades norcoreanas--, ha denunciado que la Administración estadounidense está armando a las fuerzas "separatistas" bajo el pretexto de garantizar la paz en la región. El texto compara la reciente llegada de aviones de combate estadounidenses a territorio taiwanés con la acción de "colocar una bomba en la puerta de alguien insistiendo en que es para garantizar la seguridad de esa casa".

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El Gobierno norcoreano ha criticado que Washington haya institucionalizado la provisión de armas a Taipéi pese a reconocer formalmente a la República Popular China como único gobierno legítimo.

En este sentido, Pyonyang sostiene que la ayuda militar estadounidense aprobada para la isla mediante ventas al exterior supera los 39.000 millones de dólares (34.700 millones de euros) en la última década --incluyendo 11.000 millones de dólares (9.790 millones de euros) a finales del año pasado--, a lo que se sumaría un nuevo paquete armamentístico en trámite por valor de 14.000 millones de dólares (12.450 millones de euros), según los datos recogidos por la agencia estatal.

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En su pronunciamiento, el comentarista norcoreano ha reafirmado el apoyo de su país a Pekín, subrayando que la cuestión taiwanesa es un "asunto interno" en el que ninguna fuerza externa tiene derecho a interferir y que la reunificación es un "proceso histórico inevitable al que nadie puede oponerse". Por ello, ha instado a Estados Unidos a actuar "con racionalidad" y evaluar detenidamente si está preparado para afrontar un choque directo contra "la formidable fuerza nacional" de China para defender la seguridad de la isla.